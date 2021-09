Marc Marquez esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Aragon, dodicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Honda ha terminato al secondo posto terza della quattro competizioni spagnole del campionato.

Il pluricampione iberico deve alzare bandiera bianca contro Francesco Bagnaia che è riuscito ad imporsi per la prima volta in carriera. Il duello per il successo è stato oltremodo emozionante con il piemontese che ha respinto alla perfezione ogni attacco dell’avversario.

Il padrone di casa ha rilasciato ai microfoni del Motomondiale poco prima di salire sul podio: “Il vecchio marchio Marquez è forse tornato come dicono molti. Sono felicissimo di come è andata, ero veramente al limite. Penso che sia una condizione condivisa con gli altri. Oggi è stato bellissimo, ci ho provato fino in fondo”.

Marquez, nonostante tutti i suoi problemi, è riuscito a cogliere un preziosissimo podio in un circuito che lo ha sempre visto protagonista. Il centauro della casa giapponese ha completato dicendo: “Questo secondo posto è prezioso in una stagione molto complessa”.

Foto: MotoGP Press