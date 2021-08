LIVE MotoGP, GP Austria 2021 in DIRETTA: warm-up in tempo reale, Bagnaia cerca la rifinitura per la gara. Valentino Rossi ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il Red Bull Ring di Spielberg ospita il circus del Motomondiale per il secondo weekend consecutivo, in una tappa che si preannuncia molto importante nella lunga corsa per il titolo iridato nella classe regina.

Il leader del campionato Fabio Quartararo fa parte del novero dei grandi favoriti per la vittoria odierna insieme alla pattuglia Ducati formata da Jorge Martin (poleman e vincitore del GP di Stiria domenica scorsa), Francesco Bagnaia (3° in griglia), Johann Zarco e Jack Miller (entrambi in seconda fila).

Da non sottovalutare in ottica podio anche la Suzuki di Joan Mir, la Honda di Marc Marquez, l’Aprilia di Aleix Espargarò e le KTM ufficiali di Brad Binder e Miguel Oliveira. Obiettivo top10 difficile ma non impossibile in chiave azzurra per Enea Bastianini, Luca Marini, Valentino Rossi e Danilo Petrucci.

Si parte alle ore 9.40 con il warm-up mattutino della MotoGP, mentre il via della gara è in programma come di consueto alle ore 14. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della lotta per il titolo iridato: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press