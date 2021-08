Oggi si è disputato il GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Red Bull Ring. La gara in terra stiriana è stata decisamente appassionante e avvincente, ricca di sorpassi e di testa a testa roventi, per la vittoria e per le posizioni che contano. Tra l’altro qualche goccia di pioggia ha complicato la vita ai centauri nel corso di un pomeriggio decisamente torrido con temperature attorno ai 35 °C.

Brad Binder ha vinto con un’incredibile magia: quando mancavano 4 giri al traguardo la pioggia si è intensificata, i migliori sette sono rientrati ai box per cambiare la moto mentre lui è rimasto fuori e sotto il diluvio, con le gomme slick, ha trionfato in maniera incredibile. Francesco Bagnaia ha concluso in seconda posizione: il piemontese della Ducati aveva fatto gara di testa, poi è arrivata la pioggia, è rientrato e poi ha rimontato fino alla seconda piazza.

A completare il podio è stato lo spagnolo Jorge Martin, scattato dalla pole position. Lo spagnolo Joan Mir è riuscito ad agguantare il quarto posto davanti a uno strepitoso Luca Marini, rimasto fuori con le slick proprio come Iker Lecuona (sesto) e Valentino Rossi, magnifico ottavo in maniera incredula. Fabio Quartararo settimo da leader del Mondiale. Marc Marquez è caduto dopo aver cambiato la moto, mentre era in lotta con Bagnaia e gli altri big. Johann Zarco è caduto quando mancavano una decina di giri al traguardo e sostanzialmente si è chiamato fuori dalla lotta per il titolo iridato.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Austria, il risultato e la classifica dell’undicesima tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa sul tracciato di Spielberg. Il Motomondiale tornerà protagonista tra un paio di settimane col GP di Gran Bretagna a Silverstone.

CLASSIFICA E RISULTATO GP AUSTRIA MOTOGP 2021:

1 25 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 178.0 40’46.928

2 20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 177.1 +9.991

3 16 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 177.0 +11.570

4 13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 176.9 +12.623

5 11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 176.8 +14.831

6 10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 176.7 +14.952

7 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 176.6 +16.650

8 8 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 176.6 +17.150

9 7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 176.6 +17.692

10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 176.5 +18.270

11 5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 176.0 +25.144

12 4 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 176.0 +25.193

13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 176.0 +25.603

14 2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 175.6 +30.642

15 1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 175.3 +35.459

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 174.9 +40.384

17 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 174.1 +52.950

Not Classified

88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 182.1 6 Laps

5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 167.0 10 Laps

23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 172.4 22 Laps

Foto: MotoGP.com Press