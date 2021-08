MotoGP, orario gara TV8: programma in chiaro GP Austria 2021

Non siete stati in grado di seguire le gare delle tre classi in diretta? Non avete avuto modo di vedere il Gran Premio d’Austria, undicesima prova del Motomondiale live? Non preoccupatevi, avrete ancora numerose occasioni per vedere l’azione in pista del secondo capitolo del Red Bull Ring.

Di seguito, infatti, vi proponiamo gli orari delle differite su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre), quindi le repliche di Sky Sport, che saranno tutte sul canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potranno rivedere anche su Sky Go, Now TV e DAZN

Chi si sarà aggiudicato questo secondo impegno al Red Bull Ring? Dopo questa importante tappa il Circus si sposterà a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna tra due settimane, prima di passare alla fase decisiva della stagione, con Aragon, Misano e la trasferta in Oriente che, come sempre, andrà a delineare la classifica generale.

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOMONDIALE 2021

Domenica 15 agosto

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Differita gara Moto3 su TV8: ore 14.00

Differita gara Moto2 su TV8: ore 15.25

Differita gara MotoGP su TV8: ore 17.00

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 19.00, 21.00 e 00.00

Repliche gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 17.00, 23.00

Repliche gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 17.30, 23.30

