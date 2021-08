MotoGP, GP Austria 2021: Zarco si mangia le mani, cade prima della pioggia e Quartararo guadagna

Secondo vero grande passo falso di una stagione altrimenti quasi perfetta da parte di Johann Zarco, autore quest’oggi di una caduta pesantissima nell’economia della sua rincorsa verso il titolo nel Mondiale MotoGP 2021. Il francese della Ducati Pramac, già deludente domenica scorsa con il 6° posto nel GP di Stiria, esce così con le ossa rotte dal doubleheader austriaco che avrebbe potuto rilanciarlo definitivamente in classifica generale.

10 punti in due gare al Red Bull Ring di Spielberg rappresentano un bottino troppo magro per un pilota Ducati con ambizioni iridate, anche se la gara di oggi non è particolarmente indicativa in tal senso a causa del meteo variabile. Zarco, pienamente in lotta per il podio e per il successo fino a 10 giri dalla bandiera a scacchi, è scivolato in curva 9 (stessa dinamica del warm-up) pochi minuti prima dell’arrivo della pioggia sul circuito stiriano.

Il grande rimpianto dell’ex centauro Yamaha e KTM è legato proprio al tempismo della sua caduta, perché solo pochi minuti più tardi la corsa è scoppiata rendendo gli ultimi giri a dir poco caotici. Zarco non è uno specialista puro della guida sul bagnato, ma avrebbe potuto sicuramente dire la sua almeno nel confronto diretto con il leader del campionato e connazionale Fabio Quartararo (7° all’arrivo).

Zarco, con il secondo “zero” del suo 2021, perde due posizioni in campionato e retrocede in quarta piazza nella generale a -49 da Quartararo e a -2 dalla coppia formata da Joan Mir e Francesco Bagnaia. Aritmeticamente tutto è ancora possibile, ma la giornata odierna potrebbe aver spento definitivamente i sogni di gloria del due volte campione mondiale Moto2.

