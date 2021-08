MotoGP, GP Austria 2021: Luca Marini, il coraggio premia. Slick sotto il tornado e 5° posto davanti al fratello Valentino Rossi

Luca Marini sfrutta nel migliore dei modi una grande chance e conquista di gran lunga il miglior risultato della carriera in MotoGP, chiudendo in quinta posizione un pazzo Gran Premio d’Austria 2021. Il fratello di Valentino Rossi, destinato ad una onesta gara ai margini della zona punti per oltre 20 giri, ha interpretato al meglio gli ultimi giri sotto la pioggia centrando un clamoroso piazzamento nella top5.

Il “Maro”, 14° a 6 giri dalla conclusione del Gran Premio, è andato giustamente all-in nel finale restando in pista con gomme slick sotto la pioggia e provando a guadagnare in questo modo il maggior numero di posizioni possibile. Il vice-campione iridato in carica della Moto2, oltre ad una perfetta gestione strategica della gara in condizioni variabili, ha messo in mostra anche delle qualità di guida importanti avendo di fatto la meglio su tutti gli altri componenti del suo gruppo con pneumatici slick (Binder era già nel gruppo di testa prima della pioggia).

Nelle ultime tre tornate Marini è stato in grado di scavalcare a parità di condizioni (e di gomme) Valentino Rossi, Aleix Espargarò ed un grande specialista come Iker Lecuona. Purtroppo la pioggia è diventata davvero troppo intensa negli ultimi minuti di gara, consentendo ai piloti su gomme rain di rientrare proprio in extremis a doppia velocità sul gruppetto in lotta per il podio.

A quel punto il nativo di Urbino non ha potuto far nulla per tenersi alle spalle Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Joan Mir, tagliando comunque il traguardo in quinta posizione e raccogliendo 11 punti iridati in campionato. La speranza è che questo exploit inatteso possa sbloccare Marini anche dal punto di vista psicologico in vista della fase finale del suo campionato da rookie in top class.

Credit: MotoGP.com Press