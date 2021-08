VIDEO MotoGP, GP Austria: ultimo giro sotto il diluvio. Binder vince con le slick, Bagnaia rimonta celestiale

L’ultimo giro del GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP, è stato decisamente spettacolare e avvincente. Sul Red Bull Ring si è abbattuto un autentico nubifragio: Brad Binder, rimasto in pista con gomme slick, ha dovuto fare i miracoli per rimanere in sella alla sua KTM e regalarsi la vittoria. Nel frattempo da dietro rimontavano i piloti che erano rientrati ai box per montare le gomme rain: Francesco Bagnaia risaliva fino alla seconda posizione.

Fabio Quartararo, leader del Mondiale, riusciva ad agguantare la settima piazzola appena davanti a un indemoniato Valentino Rossi, restato in gara con gli pneumatici da asciutto e ottimo ottavo al traguardo. L’acqua, però, ha mietuto una vittima illustre, ovvero Marc Marquez in lotta per il successo. Di seguito il VIDEO dell’ultimo giro del GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP.

VIDEO ULTIMO GIRO GP AUSTRIA MOTOGP 2021

Foto: Lapresse