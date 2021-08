Griglia di partenza MotoGP, GP Austria: Martin in pole position. Bagnaia 3°, Valentino Rossi in sesta fila

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza della gara in programma domani (domenica 15 agosto, ore 14.00). I centauri conoscono ormai nei dettagli questa pista, visto che settimana scorsa si è corso il GP di Stiria.

Jorge Martin si conferma insuperabile su questo tracciato e ha conquistato la seconda pole position consecutiva, la terza della stagione. Lo spagnolo, vincitore la scorsa settimana, ha ruggito con un sontuoso 1:22.643 in sella alla Ducati Pramac. Il vincitore della scorsa settimana scatterà ancora una volta dal palo e punterà a un nuovo successo. Fabio Quartararo si è letteralmente superato e, contro ogni pronostico della vigilia, si è inserito in seconda posizione ad appena 34 centesimi di distacco dal leader.

Il francese, leader del Mondiale, ha spinto al massimo la sua Yamaha ufficiale e avrà modo di scattare in prima fila appena davanti agli annunciati favoriti: il nostro Francesco Bagnaia e il francese Johann Zarco. Il ribattezzato Pecco è terzo con la Ducati ufficiale, il transalpino apre la seconda fila con la Ducati Pramac. Buona quinta piazza per lo spagnolo Marc Marquez con la Honda ufficiale, appena davanti all’australiano Jack Miller (Ducati ufficiale) e al connazionale Joan Mir (il Campione del Mondo è settimo).

Valentino Rossi non è riuscito a superare il taglio del Q1 con la sua Yamaha Petronas. Il Dottore ha faticato terribilmente per l’intero turno e scatterà dalla 18ma piazzola: servirà una complicata rimonta al nove volte Campione del Mondo per cercare di entrare in top-10, davanti a lui ci sono Enea Bastianini (15mo) e e il fratello Luca Marini (17mo). Si preannuncia una gara complicata anche per Alex Rins, soltanto 13mo in sella alla seconda Suzuki.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Austria 2021, il risultato e la classifica delle qualifiche dell’undicesima tappa del Mondiale MotoGP.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA MOTOGP 2021

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Johann Zarco (Ducati)

5. Marc Marquez (Honda)

6. Jack Miller (Ducati)

7. Joan Mir (Suzuki)

8. Aleix Espargarò (Aprilia)

9. Miguel Oliveira (KTM)

10. Brad Binder (KTM)

11. Pol Espargarò (Honda)

12. Takaaki Nakagami (Honda)

13. Alex Rins (Suzuki)

14. Alex Marquez (Honda)

15. Enea Bastianini (Ducati)

16. Iker Lecuona (KTM)

17. Luca Marini (Ducati)

18. Valentino Rossi (Yamaha)

19. Danilo Petrucci (KTM)

20. Cal Crutchlow (Yamaha)

RISULTATI QUALIFICHE GP AUSTRIA MOTOGP 2021: CLASSIFICA TEMPI

Q2:

1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 314.8 1’22.643

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.4 1’22.677 0.034 / 0.034

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 314.8 1’23.063 0.420 / 0.386

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 313.0 1’23.120 0.477 / 0.057

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1’23.227 0.584 / 0.107

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 313.9 1’23.320 0.677 / 0.093

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1’23.378 0.735 / 0.058

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1’23.423 0.780 / 0.045

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1’23.499 0.856 / 0.076

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’23.568 0.925 / 0.069

11 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 316.7 1’23.738 1.095 / 0.170

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.4 1’23.990 1.347 / 0.252

Q1:

1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 313.0 1’23.197

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1’23.365 0.168 / 0.168

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1’23.470 0.273 / 0.105

4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 311.2 1’23.535 0.338 / 0.065

5 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 313.0 1’23.790 0.593 / 0.255

6 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 305.9 1’23.825 0.628 / 0.035

7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 310.3 1’23.834 0.637 / 0.009

8 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1’23.939 0.742 / 0.105

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 307.6 1’24.405 1.208 / 0.466

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.2 1’24.509 1.312 / 0.104

Foto: MotoGP.com Press