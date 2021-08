Joan Mir precede Fabio Quartararo per la seconda gara consecutiva e guadagna altri 4 punti sul leader del Mondiale, restando però lontano 47 punti dalla vetta della classifica generale. Lo spagnolo della Suzuki non è riuscito quest’oggi a confermare il podio di domenica scorsa, centrando comunque un solido quarto posto al termine di un pazzo Gran Premio d’Austria, stravolto nel finale da uno scroscio di pioggia.

Mir ha spiegato così la scelta di rientrare ai box a 4 giri dalla bandiera a scacchi per cambiare moto e passare alle gomme rain: “Nella mia testa avevo l’idea di restare in pista, e in quel caso penso che avrei lottato per vincere. Ma allo stesso tempo ero nel gruppo di Bagnaia e Quartararo, i miei diretti rivali per il titolo, e li ho visti entrare ai box. Ho optato per la cosa più facile, che era quella di seguirli, anche se, allo stesso tempo, pensavo: ‘ma che stiamo facendo?’ Ho preso la decisione pensando al campionato“, ha dichiarato il maiorchino dopo la gara.

“Su questo circuito, che per noi non è il massimo, non siamo riusciti a recuperare troppi punti. Certo, avremmo potuto fare di meglio, ma abbiamo limitato i danni. Questo risultato non cambia nulla, ma è vero che mancano sempre meno gare. Le prossime tre saranno decisive“, conclude il campione del mondo in carica (fonte: Motorsport.es).

Credit: MotoGP.com Press