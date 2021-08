VIDEO MotoGP, highlights GP Austria 2021: la pioggia stravolge la gara, vince Binder sulle slick. Bagnaia 2°, Valentino Rossi 8°

Oggi si è disputato il GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Red Bull Ring. La gara in terra stiriana è stata decisamente appassionante e avvincente, ricca di sorpassi e di testa a testa roventi, per la vittoria e per le posizioni che contano. La pioggia ha complicato la vita ai centauri nel corso di un pomeriggio decisamente torrido con temperature attorno ai 35 °C.

Brad Binder ha vinto con un’incredibile magia: quando mancavano 4 giri al traguardo la pioggia si è intensificata, i migliori sette sono rientrati ai box per cambiare la moto mentre lui è rimasto fuori e sotto il diluvio, con le gomme slick, ha trionfato in maniera incredibile. Francesco Bagnaia ha concluso in seconda posizione: il piemontese della Ducati aveva fatto gara di testa, poi è arrivata la pioggia, è rientrato e poi ha rimontato fino alla seconda piazza.

A completare il podio è stato lo spagnolo Jorge Martin, scattato dalla pole position. Lo spagnolo Joan Mir è riuscito ad agguantare il quarto posto davanti a uno strepitoso Luca Marini, rimasto fuori con le slick proprio come Iker Lecuona (sesto) e Valentino Rossi, magnifico ottavo in maniera incredula. Fabio Quartararo settimo da leader del Mondiale. Marc Marquez è caduto dopo aver cambiato la moto, mentre era in lotta con Bagnaia e gli altri big. Johann Zarco è caduto quando mancavano una decina di giri al traguardo e sostanzialmente si è chiamato fuori dalla lotta per il titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP di Austria.

