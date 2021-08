CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di giornata ma restate con noi per cronaca, tempi, approfondimenti. Appuntamento a domani con prove libere 3-4 e qualifiche.

14.59 CLASSIFICA FP2 (TOP-10):

POS # RIDER GAP 1 27 I. LECUONA 1:27.520 2 5 J. ZARCO +3.397 3 41 A. ESPARGARO +3.717 4 93 M. MARQUEZ +3.833 5 43 J. MILLER +4.292 6 73 A. MARQUEZ +4.441 7 42 A. RINS +4.670 8 44 P. ESPARGARO +4.884 9 20 F. QUARTARARO +5.264 10 33 B. BINDER +5.799

14.58 Hanno convinto Marc Marquez, Iker Lecuona, Johann Zarco, Jack Miller. Francesco Bagnaia non ha voluto strafare sul bagnato, Valentino Rossi e Joan Mir sono andati un po’ in affanno al pari di Fabio Quartararo.

14.57 La FP2 si è corsa quasi interamente su pista bagnata, che si asciugava progressivamente. Ducati, KTM e Honda hanno convinto in queste condizioni. Yamaha e Suzuki più in difficoltà.

14.56 Lo spagnolo Iker Lecuona ha firmato il miglior tempo della FP2 in 1:27.520. L’alfiere della KTM ha montato le gomme da asciutto negli ultimi minuti e ha così prevalso sul francese Johann Zarco (a 3.397) e sullo spagnolo Aleix Espargarò (a 3.717). A seguire lo spagnolo Marc Marquez (a 3.833), l’australiano Jack Miler (a 4.292), lo spagnolo Alex Marquez (a 4.441). Fabio Quartararo nono a 5.264, Francesco Bagnaia 13mo a 6.127, Valentino Rossi 16mo a 7.177.

14.55 BANDIERA A SCACCHI. Termina la FP2.

14.54 Jack Miller ha montato la gomma slick ed è quinto a 3.199, Aleix Espargarò eccezionale secondo con la Aprilia a 2.624.

14.52 Francesco Bagnaia non si schioda dai box, soddisfatto di quanto visto in mattina e sul bagnato: 12mo a 3.157.

14.51 Iker Lecuona sfrutta le gomme slick e firma il miglior tempo in 1:30.490, 0.863 di margine su Marquez. Ultimi quattro minuti, è arrivato il momento di montare le slick.

14.50 La pista è asciutta e Marc Marquez fa la differenza con le rain: superbo 1:31.693, ha 0.711 di vantaggio sul compagno di squadra Pol Espargarò.

14.49 Lecuona è il primo a montare le slick: media all’anteriore, soft al posteriore.

14.47 Forse siamo vicini alla possibilità di montare le slick, ma mancano soltanto 8 minuti al termine della sessione…

14.45 Marc Marquez torna in pista, Quartararo è risalito in ottava piazza, Bagnaia ancora fermo.

14.42 Ora i piloti sono rientrati ai box, potremmo assistere a un cambio gomme: si monteranno le slick?

14.41 Ora è uscito il sole! Avremo un finale di fuoco, ormai non c’è più acqua in pista.

14.40 In queste condizioni meteo non chiare a fare la differenza sono Honda, KTM e Ducati. La pista si asciuga, vedremo se nel quarto d’ora finale ci sarà modo di tirare fuori un giro di lusso, ci sperano Yamaha e Suzuki.

14.38 Marc Marquez ha fatto la differenza e conserva il primo posto in 1:32.278, 0.282 di margine su Miller e 0.425 su Lecuona. Pol Espargarò quarto a 0.573, Zarco quinto a 0.946, Bagnaia sesto a 1.369.

14.37 Rins 12mo, Mir 16mo, Quartararo 15mo, Valentino Rossi 16mo. Suzuki e Yamaha in grande difficoltà.

14.35 CLASSIFICA TEMPI.

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:32.679 2 43 J. MILLER +0.047 3 27 I. LECUONA +0.187 4 44 P. ESPARGARO +0.446 5 5 J. ZARCO +0.820 6 63 F. BAGNAIA +0.968 7 41 A. ESPARGARO +1.199 8 88 M. OLIVEIRA +1.328 9 73 A. MARQUEZ +1.809 10 89 J. MARTIN +2.386

14.33 Marc Marquez ama queste condizioni di ibride e infatti ritorna in auge: miglior tempo in 1:32.679, 47 millesimi meglio di Miller. Le Yamaha faticano a trovarsi.14.32 Il primato di Espargarò regge giusto qualche secondo perché Iker Lecuona abbassa a 1:32.966.

14.32 Rasoiata di Pol Espargarò! Lo spagnolo con la Honda balza al comando in 1:33.125, 35 millesimi meglio di Miller.

14.31 Jack Miller torna al comando con 1:33.160, 58 millesimi di vantaggio su Lecuona. Poi Zarco a 0.339, Bagnaia a 0.487. Botta e risposta tra Ducati e KTM.

14.29 Bagnaia e Rins rientrano ai box. La pista si sta asciugando, ci sono 35 °C.

14.27 Iker Lecuona si riprende il primo posto in classifica in 1:33.218, 0.154 di vantaggio su Jack Miller. Francesco Bagnaia terzo. Quartararo e Rossi soffrono in queste condizioni.

14.24 Jack Miller monta le gomme medie e timbra 1:33.590, tre decimi di margine su Lecuona. La pista si sta asciugando rapidamente.

14.22 Iker Lecuona in testa in 1:33.892. Alle sue spalle le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia (a 48 millesimi) e Jack Miller (terzo a 0.647). Subito dietro le due Ducati Pramac di Zarco (a 0.755) e Martin (a 1.685).

14.20 Le Ducati replicano bene alle KTM. Francesco Bagnaia secondo a 0.812 da Lecuona, Petrucci 3° a 1.798, poi Martina a 1.859. Fatica un po’ di più Fabio Quartararo (nono a 2.759). Valentino Rossi 11° a 3.536.

14.19 Appare difficile che domenica vada in scena una gara sul bagnato, ma è comunque importanta testare queste condizioni.

14.18 La pista si sta progressivamente velocizzando: Lecuona scende a 1:34.778, Petrucci replica ed è secondo a 1.580, Bagnaia terzo a 2.583. Per il momento queste condizioni sembrano ideali per la KTM.

14.17 In pista anche Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. Pista sempre bagnata, ma i piloti sperano che si asciughi.

14.16 Al momento il miglior tempo è di Iker Lecuona. Lo spagnolo si è spinto a 1:35.935, 3.297 di vantaggio su Petrucci e 5.058 su Rossi.

14.15 Ora si lanciano anche Johann Zarco e Joan Mir.

14.15 In pista ci sono soltanto i quattro piloti già citati, naturalmente tutti con gomme da bagnato.

14.13 Valentino Rossi inizia la sua sessione. Al momento ha smesso di piovere, ma la pista è ancora bagnata. Vedremo se si asciugherà.

14.12 Per il momento sono scesi in pista soltanto Petrucci, Lecuona e Binder. Tutti gli altri restano al coperto.

14.10 SEMAFORO VERDE. Vedremo se e quando i piloti decideranno di uscire dai box.

14.07 In mattinata Francesco Bagnaia ha convinto sui long run, non ha lavorato sul giro secco. Fabio Quartararo in linea, più pimpanti sul time attack le due Suzuki e Zarco.

14.05 Ora piove in maniera copiosa, ci aspetto un turno interlocutorio in vista del fine settimana. A meno che non asciughi nella prossima mezzora.

14.02 Chiaramente con la pioggia sarà difficile migliorare i tempi della mattinata. Rischio di una sessione sprecata in ottica lavoro per la gara, che dovrebbe essere asciutta.

14.00 Dieci minuti all’inizio della FP2. Attenzione perché è arrivata la pioggia!

13.57 Fabio Quartararo è leader del Mondiale con 40 punti di vantaggio su Johann Zarco, vuole allungare ulteriormente in classifica generale.

13.55 Si è conclusa la FP2 della Moto3, tra quindici minuti toccherà alla MotoGP. I piloti si stanno preparando.

13.53 Attenzione perché le temperature sono molto elevate: 30 °C quella dell’aria, 35 °C quella dell’asfalto.

13.52 In mattinata i piloti sono stati molto attenti agli pneumatici visto il grande caldo: media-soft sembra la soluzione più gradita, anche se Bagnaia ha adottato a lungo la coppia di medie. Soft al posteriore fondamentale per fare il grande tempo, come si è visto nel finale con Zarco, Mir e Rins. Quartararo e Bagnaia non hanno tentato il tempone nel finale.

13.50 Valentino Rossi si è dovuto accontentare della 14ma piazza a 1.508, Jack Miller fatica con l’altra Ducati ufficiale ed è 17mo a 1.701. Se si esclude Zarco, ci sono ben 14 piloti racchiusi in sette decimi, segno di un grande equilibrio in questa FP1.

13.48 Fabio Quartararo, leader del Mondiale, si è ben difeso ed è sesto a 1.038. Francesco Bagnaia ha colto buone risposte dalla sua Ducati ufficiale ed è ottavo a 1.076, tra i due fratelli Marquez.

13.46 Johann Zarco ha firmato il miglior tempo in mattinata: vertiginoso 1:22.817 nel finale, con cui ha demolito l’intera concorrenza. Vantaggio esagerato sulle due Suzuki: Joan Mir è secondo a 0.798, Alex Rins terzo a 0.903.

13.44 Si ritornerà in pista dopo la sessione di questa mattina che ha fornito le prime indicazioni per il fine settimana a Spielberg.

13.42 La sessione inizierà alle ore 14.10. I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per effettuare la messa a punto sulle proprie moto e per trovare il feeling col tracciato.

13.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring.

Grazie a tutti per averci seguito in questa FP1. L’appuntamento è alle ore 14.10 con le prove libere 2. Buon proseguimento di giornata su OA Sport.

10.44 CLASSIFICA TOP-10 FP1.

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:22.827 2 36 J. MIR +0.798 3 42 A. RINS +0.903 4 30 T. NAKAGAMI +0.963 5 41 A. ESPARGARO +1.014 6 20 F. QUARTARARO +1.038 7 73 A. MARQUEZ +1.054 8 63 F. BAGNAIA +1.076 9 93 M. MARQUEZ +1.140 10 89 J. MARTIN +1.217

10.43 Se si esclude Zarco, ci sono ben 14 piloti racchiusi in sette decimi, segno di un grande equilibrio in questa FP1. I piloti sono stati molto attenti agli pneumatici visto il grande caldo: media-soft sembra la soluzione più gradita, anche se Bagnaia ha adottato a lungo la coppia di medie. Soft al posteriore fondamentale per fare il grande tempo, come si è visto nel finale con Zarco, Mir e Rins. Quartararo e Bagnaia non hanno tentato il tempone nel finale.

10.42 Jorge Martin, vincitore settimana scorsa, è decimo a 1.217. Valentino Rossi si è dovuto accontentare della 14ma piazza a 1.508, Jack Miller fatica con l’altra Ducati ufficiale ed è 17mo a 1.701.

10.41 Fabio Quartararo, leader del Mondiale, si è ben difeso ed è sesto a 1.038. Francesco Bagnaia ha colto buone risposte dalla sua Ducati ufficiale ed è ottavo a 1.076, tra i due fratelli Marquez.

10.41 Johann Zarco ha firmato il miglior tempo: vertiginoso 1:22.817 nel finale, con cui ha demolito l’intera concorrenza. Vantaggio esagerato sulle due Suzuki: Joan Mir è secondo a 0.798, Alex Rins terzo a 0.903.

10.40 BANDIERA A SCACCHI. Conclusa la FP1 del GP di Austria.

10.39 Johann Zarco indemoniato! Tempo folle per il francese! 1:22.827, rifila addirittura 0.798 a Mir!

10.38 Johann Zarco! La firma del francese con media-soft sulla sua Ducati Pramac: primo col tempo di 1:23.408, 0.217 di vantaggio su Mir.

10.38 Alex Rins ha montato la coppia di soft e vola in seconda posizione a 0.105 dal compagno di squadra. Valentino Rossi risale in 14ma piazza.

10.36 Al momento non si segnalano grossi miglioramenti in pista.

10.35 Mir rientra ai box e finisce qui la sua sessione, probabilmente col miglior tempo.

10.34 Joan Mir firma il miglior tempo! La soft al posteriore lo aiuta: 1.23.625, 0.185 di vantaggio su Nakagami.

10.33 Valentino Rossi questa volta si migliora seriamente: 15mo, ma il distacco dalla vetta è di appena 0.586! Ci sono 15 piloti in 6 decimi!

10.32 Valentino Rossi si era migliorato di 13 centesimi, ma il tempo gli è stato tolto perché ha pizzicato il verde.

10.31 Joan Mir cambia la logica delle mescole rispetto a quello che si è visto nei primi 35 minuti: media all’anteriore, soft al posteriore.

10.30 Ultimi dieci minuti. Bagnaia, Mir e Valentino Rossi rientrano in pista.

10.29 Attenzione perché Marc Marquez si massaggia la spalla destra… Altri problemi per lo spagnolo? Intanto Zarco accende il casco rosso al secondo intermedio, ma poi perde nel settore successivo.

10.27 In pista al momento c’è soltanto Zarco, che ha anche acceso un casco rosso nel primo settore.

10.26 Non è da escludere che negli ultimi dieci minuti si tenti un time attack viste le ottime condizioni di pista.

10.25 Si ferma anche Nakagami, al momento leader della FP1.

10.24 Box anche per Mir (sesto), Martin (settimo), Pol Espargarò (ottavo), Alex Marquez (nono).

10.23 Ricordiamo che la classifica combinata dei primi tre turni di prove libere determina i dieci qualificati direttamente al Q2 delle qualifiche, la sensazione è che i tempi possano migliorare oggi pomeriggio.

10.22 Zarco e Bagnaia rientrano ai box insieme a Valentino Rossi.

10.20 Ora si fatica a vedere un miglioramento cronometrico da parte dei centauri, ci si concentra sulla fase di messa a punto e sul test degli pneumatici. Mancano venti minuti al termine.

10.18 Zarco e Bagnaia fanno subito sul serio! Il francese balza in terza posizione a 84 millesimi da Nakagami, Bagnaia quarto a 93 millesimi.

10.17 Non cambiano più di tanto le gomme. Soft all’anteriore e media al posteriore per Nakagami, Zarco, Mir, Martin, gli Espargarò, Alex Marquez, Quartararo, Valentino Rossi. Gli altri montano una coppia di medie.

10.15 Stanno per tornare in pista tutti i piloti. Regna l’equilibrio, con ben 19 centauri racchiusi in 982 millesimi!

10.14 Valentino Rossi non ha ancora trovato il bandolo della matassa ed è 18mo a 0.950. Il Dottore deve ritrovare il giusto smalto.

10.13 Francesco Bagnaia ha incominciato bene il turno: sesto a 0.192. Il centauro della Ducati deve risalire la china dopo loo scorso weekend. Ducati comunque performante per il momento col quarto posto di Johann Zarco e il settimo di Jorge Martin, entrambi con le moto clienti. Jack Miller fatica ed è 16mo.

10.12 Attenzione: Maverick Vinales è presente a bordo pista, nonostante sia stato sospeso dalla Yamaha.

10.11 Fabio Quartararo ribadisce di gradire il tracciato ed è secondo a 55 millesimi di ritardo. Il Campione del Mondo è in forma e vuole mettere in chiaro le cose.

10.10 Takaaki Nakagami si è messo in luce in questo avvio di sessione e ha timbrato il miglior tempo in 1:23.810. Bella risposta del giapponese e della Honda, visto anche il terzo posto di Marc Marquez a 0.157 di ritardo.

10.09 CLASSIFICA PROVE LIBERE 1.

1

30

T. NAKAGAMI

1:23.810

2

20

F. QUARTARARO

+0.055

3

93

M. MARQUEZ

+0.157

4

5

J. ZARCO

+0.182

5

36

J. MIR

+0.187

6

63

F. BAGNAIA

+0.192

7

89

J. MARTIN

+0.237

8

44

P. ESPARGARO

+0.287

9

73

A. MARQUEZ

+0.315

10

42

A. RINS

+0.322

10.08 Ora tutti i piloti sono ai box dopo un primo intenso quarto d’ora di prove libere.

710.07 Anche Quartararo, Marc Marquez, Mir, Bagnaia, Martin rientrano ai box.

10.06 Nakagami, Zarco, Martin, Pol Espargarò, Alex Marquez, Aleix Espargarò, Oliveira, Petrucci, Valentino Rossi rientrano ai box.

10.05 Sterzata di Fabio Quartararo: il leader del Mondiale sale in seconda piazza a 55 millesimi da Nakagami.

10.03 Takaaki Nakagami abbassa ulteriormente il limite e timbra 1:23.810, inseguito da Marc Marquez a 0.157. Le Honda sembrano essere in ottima forma, Joan Mir è a 0.187 con la Suzuki. Francesco Bagnaia quarto a 0.192. Valentino Rossi 18mo a 0.950, i distacchi sono molto contenuti su questa pista.

10.01 Cronometro infuocato e continue variazioni in testa alla classifica. Takaaki Nakagami sigla il miglior tempo in 1:23.966, ha un millesimi di vantaggio su Marc Marquez. Joan Mir insegue a 32 millesimi, poi Alex Marquez, Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Sei piloti in due decimi.

10.00 Alex Marquez firma il miglior giro: 1:24.185, stesso crono di Pol Espargarò. Nakagami terzo a 32 millesimi, Fabio Quartararo insegue a 0.266.

09.58 La coppia è molto quotata. Martin, Quartararo, Nakagami, Rins, Alex Marquez, Mir, Pol Espargarò e Valentino Rossi hanno optato per la soft all’anteriore.

09.57 La prima girandola di tempi premia Francesco Bagnaia in 1:25.404, 0.339 di margine su Takaaki Nakagami.

09.56 Subito tutti in pista, le mescole soft e media sono le più gettonate.

09.55 SEMAFORO VERDE. Inizia la FP1 del GP d’Austria.

09.52 Attenzione alla scelta degli pneumatici, con questo caldo sarà un punto focale dell’intero fine settimana. I centauri cercheranno di provare più soluzioni.

09.50 Cinque minuti al semaforo verde.

09.48 Le KTM sperano di distinguersi nel GP di casa, ma contro Ducati, Suzuki e Yamaha non sarà semplice emergere.

09.46 Si è parlato poco di Marc Marquez, ritornato in difficoltà dopo la vittoria conquistata prima delle vacanze. Vedremo se lo spagnolo riuscirà a essere della partita.

09.44 Le Ducati ufficiali sono uscite con le ossa rotte dal GP di Stiria, proprio mentre il team cliente Pramac vinceva. Borgo Panigale vuole un pronto riscatto con Francesco Bagnaia e Jack Miller, le moto sembrano poter essere performanti su questa pista.

09.42 Jorge Martin ha vinto il GP di Stiria domenica scorsa, lo spagnolo cercherà di ben figurare anche in questa occasione visto che sembra gradire particolarmente questo tracciato.

09.40 Si è conclusa la FP1 della Moto3, tra quindici minuti toccherà alla MotoGP. I piloti si stanno preparando.

09.38 Valentino Rossi ha annunciato il proprio ritiro la scorsa settimana, queste saranno le sue ultime gare in MotoGP. Il Dottore spera di ben figurare, l’obiettivo è una top-10.

09.36 Francesco Bagnaia è reduce dal pessimo GP di Stiria e punta a un pronto riscatto, anche se ormai Quartararo è lontano 58 punti e sembra irraggiungibile.

09.34 Fabio Quartararo vuole piazzare la spallata decisiva per il Mondiale. Il francese della Yamaha ha 40 punti di vantaggio sul connazionale Johann Zarco e 51 sullo spagnolo Joan Mir, Campione del Mondo in carica.

09.32 Ricordiamo che non correrà Maverick Vinales, escluso dalla Yamaha per avere tentato di manomettere la moto durante il GP di Stira (secondo al scuderia di Iwata). Lo spagnolo non è stato sostituito.

09.30 Temperature molto elevate considerando l’orario: 26,1 °C per l’aria, 26,3 °C per l’asfalto. Bisognerà stare attenti agli pneumatici.

09.28 Il turno inizierà alle 09.55. I piloti avranno a disposizione 45 minuti di temo per trovare il giusto feeling col tracciato e per effettuare la prima messa a punto sulle proprie moto.

09.26 Si corre al Red Bull Ring, dove lo scorso weekend è andato in scena il GP di Stiria.

09.25 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring prende il via ufficialmente il secondo capitolo della doppietta che ci ha permesso di rompere il ghiaccio dopo la lunga sosta estiva.

Con la notizia “bomba” dell’esclusione di Maverick Vinales da parte della Yamaha in occasione di questa prova, la classe regina si concentra sulle prime due sessioni di prove libere. SI inizierà alle ore 9.55 con la FP1, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 14.10. Avendo corso sul circuito di Spielberg anche nel corso del passato weekend, team e piloti saranno impegnati in lavori sui dettagli delle rispettive moto, dato che il giusto bilanciamento ormai è stato trovato.

La classifica generale ci propone un appuntamento davvero importante per la corsa verso il titolo. Davanti a tutti in graduatoria troviamo Fabio Quartararo con 172 punti, con un interessante +40 punti di vantaggio su Johann Zarco, mentre alle sue spalle Joan Mir si fa minaccioso con 121 punti. Quarto Francesco “Pecco” Bagnaia a quota 114, mentre è quinto Jack Miller a quota 100, dopo lo “zero” della prima gara.

Il venerdì del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 scatterà alle ore 9.55 con la prima sessione di prove libere, mentre il secondo turno prenderà il via alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe regina al Red Bull Ring.

Credit: MotoGP.com Press