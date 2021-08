Jack Miller ha chiuso in 17ma posizione la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. L’australiano della Ducati Factory non ha cercato la prestazione pura sull’asciutto in FP1, per poi imprimere come di consueto un passo molto competitivo sul bagnato in FP2 grazie ad un feeling eccezionale in condizioni di pista scivolosa.

“Guardando la classifica dei tempi non sembra essere stata una giornata positiva, ma in realtà sono abbastanza soddisfatto. Questa mattina abbiamo avuto alcuni imprevisti e ho lavorato pensando di poter segnare il mio miglior tempo nel pomeriggio”, racconta il nativo di Townsville al sito ufficiale della casa di Borgo Panigale.

“Purtroppo le condizioni della pista non me lo hanno consentito e quindi ci proverò domattina nella FP3 – prosegue il pilota aussie – Sono fiducioso, perché so cosa dobbiamo fare per essere veloci e sul bagnato questo pomeriggio abbiamo dimostrato di avere un ottimo ritmo: perciò, tutto sommato, è stata una buona giornata“.

Credit: MotoGP.com Press