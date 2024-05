Marcell Jacobs ha aperto la stagione correndo in 10.11 a Jacksonville. Il Campione Olimpico dei 100 metri è tornato in gara a distanza di 230 giorni dall’ultima apparizione agonistica e ha fornito una buona prestazione in Florida, faticando in uscita dai blocchi di partenza ma offrendo poi un buon lanciato con cui ha recuperato su André De Grasse e Travyon Bromell. Il velocista lombardo sembra essere sulla giusta via per ritrovare la forma dei giorni migliori, è parso fluido e dovrebbe essersi lasciato alle spalle i vari problemi fisici.

Il primo segnale è stato relativamente confortante, ma ora il Messia dell’atletica tricolore è chiamato a fornire una zampata di lusso. La prossima tappa sarà a Nassau (Bahamas), dove nel weekend del 4-5 maggio andranno in scena le World Relays, ovvero i Mondiali di staffette. Marcell Jacobs sarà uno dei pilastri della 4×100 insieme a Filippo Tortu: dopo l’apoteosi di Tokyo 2020 e la fantastica medaglia d’argento conquistata agli ultimi Mondiali, ora si cercherà un nuovo guizzo utile anche per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Marcell Jacobs rappresenta una pedina di lusso nel quartetto e in seconda frazione può decisamente fare la differenza: quello è il suo rettilineo, dove può fare esplodere tutta la sua potenza e imprimere un cambio di ritmo a tutta la squadra. Era stato dirompente ai Giochi quando era al massimo della forma, era stato pimpante nella rassegna iridata pur non al top della condizione. Da definire, chi correrà in prima e in terza, mentre la chiusura dovrebbe essere da Tortu come ormai tradizione.

Sarà una tappa importante per Marcell Jacobs, che cerca nuove risposte e vuole anche dare dei segnali. La sua ultima uscita in gruppo risale proprio all’exploit di Budapest, si arriverà a questo appuntamento dopo un raduno di gruppo durante il quale si sarà ritrovata la giusta amalgama. La successiva uscita individuale è prevista per il 18 maggio a Roma, poi correrà anche il 28 maggio a Ostrava in avvicinamento agli Europei di inizio giugno a Roma. Ricordiamo che per tutta l’estate l’azzurro farà base a Rieti, dove si allenerà insieme al resto del gruppo seguito da coach Rana Reider.