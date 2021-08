Le previsioni meteo per il GP di Austria 2021 sono molto incerte e ballerine. L’undicesima tappa del Mondiale MotoGP, in programma domenica 15 agosto sul circuito di Spielberg, potrebbe svolgersi sotto l’acqua: la pioggia è annunciata al 50% alle ore 14.00, dunque siamo davvero nell’imprevedibilità più totale. Più o meno sono le stesse previsioni dello scorso fine settimana, quando poi il GP di Stiria andò in scena sull’asciutto.

Il tema delle previsioni del GP d’Austria è tornato di grande interesse dopo che la seconda sessione di prove libere si è corsa su asfalto bagnato in seguito a uno scroscio d’acqua (poi il tracciato si è progressivamente asciugato nel corso dei 45 minuti). Il mutamento di situazioni ambientali rispetto alla FP1 ha fatto capire quanto i risultati possano essere differenti in base alla presenza di pioggia o meno: le Ducati vanno bene in tutte le condizioni, KTM e Honda si difendono, Yamaha e Suzuki vanno in crisi sotto l’acqua.

Situazioni non così diverse per le qualifiche di domani: percentuale di pioggia attorno al 40%, la definizione della griglia di partenza potrebbe rivelarsi più incerta che mai. Le temperature saranno comunque molto elevate, i 30 °C saranno praticamente una costante per tutto il fine settimana.

Foto: MotoGP Press