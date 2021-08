MotoGP, GP Stiria 2021: Francesco Bagnaia in crescita, il passo della Ducati sembra buono

Da quando si è tornati a correre al Red Bull Ring, la pista austriaca ha spesso visto trionfare una Ducati. Nel 2016 Andra Iannone, nel 2017 Andrea Dovizioso, nel 2018 Jorge Lorenzo, nel 2019 Andrea Dovizioso e, un anno fa, ancora Andrea Dovizioso. Solamente in versione Gran Premio della Stiria abbiamo visto il successo della KTM di Miguel Oliveira un anno fa, dato che sette giorni fa Jorge Martin ha portato la moto di Borgo Panigale nuovamente sul gradino più alto del podio della pista di Spielberg.

Anche la giornata odierna ha rinforzato l’idea di come la moto bolognese si trovi a proprio agio in vista del Gran Premio d’Austria. Johann Zarco (Ducati Pramac) ha stampato addirittura il nuovo record del tracciato in 1:22.827, mentre i colleghi di marchio hanno fatto vedere buone cose. Francesco “Pecco” Bagnaia ha chiuso all’ottavo posto in 1:23.903 ma, come ha spiegato al termine della FP2, il pilota torinese non ha nemmeno provato il time attack.

Per il torinese, quindi, c’è motivo per sorridere in vista del secondo capitolo del Red Bull Ring. Dopo la delusione di domenica scorsa. la grande chance potrebbe finalmente arrivare. Dopotutto, prima della bandiera rossa per l’incidente tra Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori, il portacolori del team Ducati Factory stava comandando la gara con la chiara intenzione di scappare.

Per sua sfortuna, tuttavia, il cambio gomme prima della ripartenza gli ha rovinato la rincorsa al primo successo della carriera, chiudendo mestamente in undicesima posizione. Ora, invece, potrebbe arrivare il momento della riscossa. Al termine della FP2, infatti, al pilota torinese brillavano gli occhi. Il suo passo, dopotutto, è ottimo: 1:24.0 nel primo run, 1:23.9 nel secondo e 1:24.3 nel terzo con 24 giri sulla stessa gomma.

Francesco “Pecco” Bagnaia sa di avere tra le mani una GP21 che si sposa in maniera perfetta con il lay-out del Red Bull Ring. Johann Zarco ha centrato il record della pista e si candida al ruolo di grande favorito per la pole position di domani. In ottica di domenica, invece, il torinese vuole creare tutti i presupposti per il suo primo successo nella classe regina. Un sogno che, giorno dopo giorno, sembra diventare un peso. Riuscirà a interrompere questo tabù proprio nella pista “di casa” per la moto di Borgo Panigale?

Credit; MotoGP.com Press