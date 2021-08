Marc Marquez chiude con diverse conferme il suo venerdì del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Lo spagnolo, infatti, da un lato ha ribadito come il Red Bull Ring lo metta in difficoltà dal punto di vista fisico e, non ultimo, non vede eccellere la sua Honda. Dall’altro lato, invece, lo spagnolo ha dimostrato per l’ennesima volta che nelle condizioni di umido non abbia letteralmente rivali.

Per sua sfortuna, tuttavia, la FP2 è passata dal bagnato all’asciutto e, di conseguenza, la sua giornata si è chiusa con l’1:23.967 della prima sessione e il quarto crono della seconda in 1:31.353. “In questa prima giornata abbiamo cercato di portare avanti il nostro lavoro – spiega a Spedweek – Ho usato lo stesso telaio di domenica, quindi domani valuteremo sul da farsi, un passo alla volta. Il nostro obiettivo è essere competitivi in gara”.

La spalla, tuttavia, dà ancora problemi al Cabroncito. “Non si tratta della pista migliore per me e devo soffrire, sia per le frenate, sia perchè molte curve sono a destra. Lo scorso weekend ho faticato, come oggi. Voglio tornare il Marc di una volta, ma non posso promettere se e quando succederà. Devo avere pazienza, tanta pazienza, e compiere un passo alla volta. L’obiettivo non è vincere adesso, ma tornare al pre-Jerez”.

Ultima battuta sul sorpasso effettuato a Joan Mir in chiusura di FP2, con il maiorchino che ha dovuto raddrizzare la moto per evitare il contatto. “Ero due secondi più veloce di lui e l’ho superato come sempre. L’ho visto e l’ho passato. Tutto qui”.

Credit: MotoGP.com Press