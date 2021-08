Francesco Bagnaia ha ben figurato durante le prove libere del GP d’Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. Il centauro della Ducati, reduce dalla deludente prestazione del GP di Stiria, ha mostrato ben altro piglio in questo secondo appuntamento allo Spielberg e ha fatto capire di poter battagliare per le posizioni che contano. Ha impressionato il rendimento sull’asciutto e la costanza sul passo nella sessione mattutina, chiusa in ottava posizione senza però tentare il time attack a differenza di tanti avversari che lo precedono. Nel pomeriggio ha girato nelle battute iniziali su pista bagnata, poi è rientrato ai box e non è più uscito

Francesco Bagnaia ha dimostrato tutta la sua soddisfazione sfoggiando un bel sorriso ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono state due sessioni molte positive. Stamattina eravamo velocissimi con le gomme usate, poi ho fatto il mio miglior tempo alla seconda uscita. Senza fare il time attack siamo nei 10, bene anche sul passo gara. Nella FP2 non aveva più senso girare quando si stava asciugando, abbiamo poche gomme e non aveva senso sprecarle“.

Il ribattezzato Pecco ha proseguito: “Ho imparato dallo scorso weekend. Primo giorno c’era pochissimo grip, oggi invece sono entrato e mi sono trovato bene fin da subito. Abbiamo fatto una prova per la seconda uscita, ma la pista si stava già asciugando. Forse con la media avremmo potuto fare meglio, ma non aveva senso. Era importante vedere come stavamo e stiamo messi bene. Sull’asciutto ho tolto 2-3 decimi di passo“.

Poi in conclusione: “Settimana scorsa non abbiamo potuto dimostrare tutto il potenziale. Oggi sono andato più veloce di settimana scorsa, essere su 1:24.3 con 24 giri sulla stessa gomma è stato positivo“.

Foto: MotoGP.com Press