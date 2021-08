Non è stato un venerdì esaltante per Valentino Rossi, poiché il Dottore non è stato in grado di lasciare il segno né con l’asciutto, né con il bagnato. In mattinata, quando si è girato con le slick, il quarantaduenne tavulliese non è andato oltre la quattordicesima piazza. Neppure la pioggia gli ha fatto bene, poiché il veterano del Team Petronas ha realizzato il sedicesimo crono pomeridiano. Insomma, una giornata complessivamente anonima, al termine della quale Valentino ha tratto le seguenti conclusioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

“Stamattina è andata abbastanza bene perché sono stato molto più veloce di settimana scorsa. Come spesso accade nella seconda gara tutti vanno più forte, anche perché nella FP1 le condizioni della pista erano già buone. Abbiamo fatto un po’ di lavoro per la gara e le sensazioni non erano male. Invece nel pomeriggio il turno della FP2 è stato molto particolare. Ha piovuto molto forte, ma l’aria è rimasta calda. Finché resta tutto bagnato noi andiamo decentemente, però quando la pista diventa umida e va verso l’asciutto siamo veramente in grande difficoltà, perché la moto diventa difficile da guidare ed è veramente dura. Per domenica speriamo che sia tutto asciutto o tutto bagnato, senza condizioni borderline”.

“Sono uscito subito nella FP2 per provare la differenza tra le soft e le medie, allo scopo di avere più chiara la situazione. Con le soft siamo usciti immediatamente perché c’era tanta acqua, però l’asfalto è rimasto sui 28-29 gradi, quindi si è asciugato rapidamente. Quindi quando ho messo le medie era già troppo asciutto”.

Che atmosfera si respira all’interno del team in merito alla possibile chiusura del programma Moto2 e Moto3? “Sento le notizie, ma di ufficiale non c’è niente. Penso che parleranno nei prossimi giorni, però dentro alla squadra è tutto normale. Io spero che possano continuare anche in Moto2 e in Moto3”.

L’accesso diretto al Q2 è possibile? “Siamo più vicini di settimana scorsa, però ci manca ancora qualche decimo. Non siamo lontani. Domani mattina dovremo provarci e speriamo che le condizioni siano buone, ovvero di asciutto”.

Infine due parole sul convalescente Morbidelli: “Mi sono sentito con Franco, abbiamo fatto due chiacchiere qualche giorno fa. Sta piuttosto bene, anche se la riabilitazione

FOTO: MotoGPpress.com