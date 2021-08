La MotoGP ha archiviato il Gran Premio di Stiria, ma rimane a Spielberg dove è in programma un double header. Nell’imminente weekend si correrà infatti il Gran Premio d’Austria, nel quale la Ducati si trova di fronte una grande opportunità di ottenere risultati di peso. La Casa di Borgo Panigale è reduce dal perentorio successo conquistato da Jorge Martin, che ha quindi confermato di essere un grandissimo talento.

Il ventitreenne madrileno aveva cominciato alla grande la stagione, realizzando la pole position e chiudendo al terzo posto il Gran Premio di Doha, atto secondo del Mondiale. Tuttavia nel successivo appuntamento portoghese è stato vittima di un grave infortunio alla gamba, che lo ha costretto a saltare quattro gare e a disputarne tre in condizioni precarie. Una volta ristabilitosi, l’iberico ha dimostrato tutte le sue qualità, arpionando proprio al Red Bull Ring, pista storicamente amica delle Desmosedici, il primo successo della carriera.

Ducati punta forte su Martin da anni e non è un mistero che venga considerato l’uomo in grado di riportare il Mondiale a Borgo Panigale. Cionondimeno, questo obiettivo è rimandato al 2022, soprattutto perché il titolo 2021 è sempre più indirizzato verso Fabio Quartararo. Domenica scorsa il francese ha ottenuto un preziosissimo terzo posto, che gli ha permesso di guadagnare terreno su tutti i ducatisti immediatamente alle sue spalle nella classifica iridata. Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Jack Miller non riescono proprio a trovare la consistenza necessaria per provare a sfidare il transalpino sul lungo periodo.

In tutto questo, viene da chiedersi se Joan Mir non possa diventare l’anti-Quartararo nella seconda metà di stagione. La Suzuki ha finalmente perfezionato l’holeshot, chiudendo un gap tecnologico rispetto alle altre moto. Il Campione del Mondo in carica è lontano da El Diablo,ma con otto (o nove) gare ancora in programma, la partita per il titolo non è ancora chiusa del tutto.

Infine, due parole su Valentino Rossi, che si sta stancamente avviando alla conclusione della carriera. L’obiettivo non può che essere uno solo, ovvero l’ingresso nella top-ten, traguardo spesso e volentieri precluso al Dottore in questa crepuscolare fase della sua attività agonistica.

MOTOGP – MONDIALE PILOTI DOPO GP STIRIA

172 – Fabio QUARTARARO (Yamaha)

132 – Johann ZARCO (Ducati)

121 – Joan MIR (Suzuki)

114 – Francesco BAGNAIA (Ducati)

100 – Jack MILLER (Ducati)

95 – Maverick VIÑALES (Yamaha)

