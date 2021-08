Luci e ombre in casa Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Fabio Quartararo, reduce da un importante terzo posto nell’ultimo GP di Stiria, ha disputato una buona FP1 sull’asciutto per poi fare davvero molta fatica in FP2 su pista ibrida. Il pilota Yamaha Factory occupa la sesta piazza nella graduatoria combinata delle libere al termine del day-1.

“Questa mattina abbiamo provato qualcosa sulla moto, ma era difficile da valutare. Avevamo la soft davanti, una gomma che non mi piace. Il passo era buono, mi mancava un po’ di stabilità e di grip all’anteriore. Il margine però era buono. Col bagnato invece è stato davvero difficile, non capisco. Dal rettilineo fino a centro curva è impossibile da guidare, non avevo fiducia. Stiamo lavorando per trovarla, perché è difficile guidare così per tanti giri“, dichiara il nizzardo ai microfoni di Sky Sport.

“Per l’asciutto stiamo lavorando molto sull’elettronica e sul cambio, per provare a salvare la gomma. Penso che abbiamo trovato qualcosa, ma domani in FP4 sarà diverso e in gara ancora di più. Comunque penso di avere un buon ritmo per la consistenza della gomma“, prosegue il leader del Mondiale MotoGP.

“Correre di nuovo qui per me è uno svantaggio, perché Zarco in FP1 era molto veloce e tutte le Ducati sono più rapide sul passo. Abbiamo fatto un buon lavoro settimana scorsa, proviamo a ripeterci questo weekend“, conclude il Diablo.

