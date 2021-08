Tutto è pronto per il secondo capitolo del Red Bull Ring. Dal Gran Premio della Stiria, si passerà al Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato di Spielberg andrà in scena una gara di capitale importanza sotto molteplici punti di vista. Su tutti, ovviamente, la classifica generale, con Fabio Quartararo alla caccia del suo primo titolo in carriera nella classe regina. Anche in questa occasione il meteo metterà lo zampino? Andiamo a scoprirlo…

1 Fabio Quartararo è pronto per lo scatto decisivo verso il titolo?

Il francese aveva dato il via alle sue vacanze estive con 34 punti di vantaggio su Johann Zarco, quindi dopo il primo capitolo del Red Bull Ring questo margine si è ampliato fino a 40, su una pista, in teoria, favorevole alla Ducati. Se, anche in Gara-2, il nizzardo sarà in grado di allungare sul più immediato inseguitore, si potrà davvero lanciare verso il titolo. Dopo il Gran Premio d’Austria mancheranno solamente 7 gare al termine della stagione, per cui il tempo stringerà e andrà tutto a favore del portacolori del team Yamaha ufficiale.

2 Joan Mir si confermerà con la sua Suzuki?

Dopo un avvio di stagione non semplice, il campione del mondo sembra tornato ai suoi livelli. Dopo il terzo posto di Assen è arrivato il secondo del Red Bull Ring, confermando una crescita notevole per la sua Suzuki GSX-RR. L’inserimento dell’holeshot per schiacciare la moto in rettilineo sembra pagare i primi dividendi, per cui la scuderia di Hamamatsu sembra avergli messo in mano di nuovo un mezzo competitivo. Il secondo posto in classifica generale dista solamente 11 punti ormai, e le chance di titolo passano tutte dalle prossime gare. Il maiorchino ce la metterà tutta per giocarselo fino alla fine.

3 Il team Ducati ufficiale andrà alla riscossa?

Undicesimo Francesco “Pecco” Bagnaia, caduto Jack Miller. Non propriamente il risultato che si sognava all’interno della scuderia di Borgo Panigale. Il Red Bull Ring, solitamente, esalta le Ducati e, infatti, il successo è andato a Jorge Martin del team Pramac. Per la classifica generale, invece, la situazione inizia a farsi complicata. Il torinese accusa 58 punti di distacco, quindi l’australiano si trova ormai a 72. I sogni di gloria devono, gioco forza, essere messi nel cassetto, a meno di una riscossa rabbiosa iniziando proprio dal Red Bull Ring 2.

4 Valentino Rossi farà qualche passo in avanti?

Anche se i propositi di un finale di stagione di spessore sono stati annunciati con forza, la prima gara del Red Bull Ring non ha visto che un 13° posto per il “Dottore” che, a fine gara, si auspicava una top10 in vista di Gara-2. Al momento la stagione del nativo di Tavullia è ampiamente al di sotto delle attese, con un 19° posto in classifica generale con 20 punti, alle spalle anche di Enea Bastianini e Danilo Petrucci. Urge una svolta nella stagione del portacolori del team Yamaha Petronas, per non vivere un addio al Motomondiale così triste e anonimo.

5 Quale meteo vedremo nel secondo capitolo del Red Bull Ring?

Se in Italia sono attesi sole e temperature roventi per tutta la settimana, a Spielberg preparatevi, di nuovo, ad aprire gli ombrelli. Se, infatti, la giornata di venerdì, dovrebbe vedere le prove libere risparmiate dal maltempo, sabato le FP2 vedranno l’arrivo della pioggia e temperature che non passeranno i 29°. Discorso simile per la giornata di domenica, anche se le precipitazioni, anche in questo caso, potrebbero scattare solo nella seconda parte del pomeriggio. Si riuscirà a correre senza problemi? Non è facile da dirsi. Su una pista incastonata in mezzo alle montagne il meteo cambia in fretta e, quindi, il rischio pioggia andrà tenuto bene a mente per tutto il weekend austriaco.

Credit: MotoGP.com Press