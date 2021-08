Maverick Vinales è stato sospeso dalla Yamaha e non correrà il GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend del 13-15 agosto sul circuito del Red Bull Ring. La scuderia giapponese ha preso questo provvedimento in seguito a un’analisi approfondita della telemetria e dei dati del GP di Stiria, disputato lo scorso fine settimana sempre a Spielberg. Secondo Yamaha, il centauro avrebbe guidato con l’intento di causare danni significativi al motore della sua YZR-M1, con il rischio di causare seri rischi allo stesso piloti e agli altri atleti impegnati in gara. Il 26enne non aveva portato a termine la gara corsa quattro giorni fa.

Nel comunicato ufficiale si riporta che “la sospensione è dovuta a un non motivato funzionamento irregolare della moto durante la gara dello scorso fine settimana. La decisione segue approfondite analisi della telemetria e dei dati negli ultimi giorni. Le azioni del pilota avrebbero potuto causare potenzialmente danni significativi al motore, cosa che avrebbe potuto provocare seri rischi al pilota stesso e mettere in pericolo tutti gli altri corridori impegnati in gara“.

Il 26enne non verrà sostituito per l’occasione e una decisione riguardante la sua presenza nei futuri GP verrà presa dopo un’analisi ancora più dettagliata della situazione e dopo ulteriori discussioni con il pilota. Si tratta di una vera e propria bomba nel paddock, che sicuramente farà parlare per i prossimi tre giorni, anche perché il centauro e la scuderia concluderanno il proprio rapporto al termine della stagione in corso.

Lo spagnolo sta attraversando un’annata molto difficile: aveva vinto la prova d’apertura in Qatar ma nelle successive sette gare non era mai più salito sul podio, ottenendo come miglior risultato un paio di quinti posti. Ad Assen, prima della pausa estiva, aveva colto un secondo posto, ma poi il 28 giugno era stata annunciata la rescissione del contratto tra il ribattezzato Top Gun e il team ufficiale della scuderia di Iwata. Si parla di un futuro in Aprilia.

Foto: MotoGP.com Press