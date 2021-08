MotoGP, GP Austria 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 13-15 agosto

Si prosegue senza soluzioni di continuità nel Motomondiale 2021. Dopo la lunga pausa estiva, e il primo appuntamento del Red Bull Ring, nel prossimo weekend si andrà a concludere la doppietta sul tracciato di Zeltweg e, dal Gran Premio della Stiria, si passerà a quello d’Austria, per rilanciarsi ufficialmente in questa stagione.

Le tre classi tornano ad affilare le armi in mezzo alle montagne stiriane in vista di una tappa di capitale importanza. Dopo questo secondo impegno al Red Bull Ring, infatti, il Circus si sposterà a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna tra due settimane, prima di passare alla fase decisiva della stagione, con Aragon, Misano e la trasferta in Oriente che, come sempre, andrà a delineare la classifica generale.

IN TV – Il weekend del GP d’Austria sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. TV8 (125 di Sky e 8 dgt) garantirà la trasmissione in differita di qualifiche e gare. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno e sessione per non perdere nemmeno un istante della seconda tappa della doppietta del Red Bull Ring.

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOMONDIALE 2021

Guida Sky e DAZN

Venerdì 13 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 14 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 15 agosto

ore 8.20 – 8.40 Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50 – 9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20 – 9.40 MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

