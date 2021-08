Solamente il diluvio che si è scatenato in chiusura della FP2 della Moto3 si è abbattuto sul Red Bull Ring con maggiore veemenza di Johann Zarco. Il francese, infatti, nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, ha piazzato uno strepitoso record della pista.

1:22.827 per il portacolori del team Ducati Pramac, con la bellezza di 798 millesimi di vantaggio su Joan Mir, 903 su Alex Rins e oltre un secondo su Fabio Quartararo. Davvero un andamento clamoroso per il francese, che conferma la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di questa prestazione che è venuta per caso. Avevo capito che la FP1 era una sessione ideale per le gomme soft nel finale, per cui sono soddisfatto della strategia. La pioggia della FP2, poi, ha blindato ulteriormente la mia prima posizione, bene così. Sto iniziando a prendere la giusta confidenza con questa moto. La gara mi ha insegnato tante cose e le sto mettendo in pratica giro dopo giro. Ora vediamo come andrà domani, ma le sensazioni sono buone”.

Credit: MotoGP.com