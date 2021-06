CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.04 Jannik Sinner e Rafael Nadal si affrontano per la terza volta in match ufficiali: l’anno scorso a Parigi l’azzurro andò ad un passo dal vincere un set, salvo poi cedere 7-7 6-4 6-1, mentre a Roma l’altoatesino ha perso 7-5 6-4.

17.02 Novak Djokovic affronterà Matteo Berrettini ai quarti di finale, mentre il vincente fra Sinner e Nadal affronterà ai quarti Diego Schwartzman che si è sbarazzato di Jan-Lennard Struff.

17.00 E’ finita nella maniera più amara la partita fra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. L’azzurro si ritira nel quinto set sul 4-0 in favore del serbo. A breve comincerà la sfida fra Jannik Sinner e Rafael Nadal.

16.35 Novak Djokovic ha vinto il quarto set per 6-0: va al quinto set la sfida contro Lorenzo Musetti. Alla fine di questa partita sarà la volta di Jannik Sinner contro Rafael Nadal.

16.16 Si è concluso il terzo set in favore di Novak Djokovic 6-1 su Lorenzo Musetti. Si trascina al quarto set questo match e si allunga l’attesa per Sinner-Nadal.

15.51 Ben ritrovati amici di OA Sport. Un Lorenzo Musetti incredibile è avanti di due set sul numero uno del mondo Novak Djokovic. Si allungano di conseguenza le tempistiche di Sinner-Nadal che comincerà al termine dell’incontro del carrarese.

14.47 Buongiorno amici di OA Sport. Si è appena concluso il primo set della sfida fra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic con l’azzurro che se l’è aggiudicato per 9 punti a 7 al tiebreak. Non comincerà sicuramente alle ore 16.00 l’incontro tra Jannik Sinner e Rafael Nadal, con l’inizio che slitterà.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della supersfida fra Jannik Sinner e Rafael Nadal. Sul Philippe Chatrier l’azzurro si gioca l’approdo ai quarti di finale contro il tredici volte vincitore di questo torneo.

Sinner non ha convinto a pieno nei primi tre turni: al primo turno l’altoatesino ha dovuto annullare un match point a Pierre-Hugues Herbert, al secondo ha cancellato due set point nel secondo set ed ha ceduto un set a Gianluca Mager, mentre al terzo ha annullato una palla set nel secondo parziale allo svedese Mikael Ymer. Il momento non è florido per l’allievo di Riccardo Piatti che in particolar modo era incappato in due prove negative contro Alexei Popyrin al secondo turno a Madrid e contro Arthur Rinderknech negli ottavi di finale del torneo di Lione.

Diverso il discorso per Rafael Nadal. Il maiorchino si è presentato a Parigi avendo vinto per la decima volta in carriera gli Internazionali d’Italia (in finale contro Novak Djokovic) e cerca la quattordicesima affermazione al Roland Garros, slam in cui vanta l’incredibile saldo di 103 vittorie e 2 sconfitte su 105 partite giocate. L’iberico non ha ceduto set nei primi tre turni, passando su Popyrin (non senza difficoltà), Gasquet e Norrie.

I due si sono affrontati proprio a Parigi sullo Chatrier l’anno scorso: Sinner in particolar modo nel primo set diede filo da torcere al fenomeno di Manacor, procurandosi anche l’opportunità di servire per vincere il parziale d’apertura, salvo poi cedere alla costanza del maiorchino nei successivi due set con il punteggio di 7-6 6-4 6-1. Più recente la sfida di Roma dove Nadal ha gestito con autorità i momenti cruciali del match chiudendo sul 7-5 6-4.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del confronto fra Jannik Sinner e Rafael Nadal, ottavi di finale della parte alta di tabellone del Roland Garros. La copertura televisiva sarà affidata ad Eurosport 1, mentre lo streaming sarà disponibile su Eurosport Player e Discovery+. Il match è programmato come terzo sul Philippe Chatrier, campo centrale dello slam parigino, dopo Jabeur-Gauff e Djokovic-Musetti. In ogni caso la partita non avrà inizio prima delle ore 16.00. Noi vi aggiorneremo per comunicarvi l’orario effettivo dell’inizio di questa supersfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse