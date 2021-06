Lorenzo Musetti è stato autore di una partita fantastica negli ottavi di finale del Roland Garros 2021. L’azzurro si è ritirato al quinto set sul punteggio di 4-0 in favore Novak Djokovic dopo aver vinto i primi due al tie-break e perso il terzo e il quarto rispettivamente 6-1 6-0.

Per circa due ore il giovane azzurro ha giocato praticamente alla pari con il campione serbo. La stanchezza dal terzo parziale in poi ha preso il sopravvento, con il 19enne nativo di Carrara che non è riuscito più a rispondere ai colpi di Djokovic. Nonostante la sconfitta Musetti, così come ha raccontato a Gazzetta, non può che ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti nello Slam parigino e del gioco che ha espresso.

“E’ stata un’ esperienza fantastica, ho giocato il mio miglior tennis di sempre per oltre due ore. Ho avuto un problema fisico, ho risentito dei cinque set giocati contro Cecchinato, ho avuto un po’ di crampi, poi mi faceva male la schiena e non sono più stato in grado di giocare. I dolori sono iniziati piano piano al terzo set, poi sempre peggio nel quarto e poi i crampi nel quinto. Non riuscivo più a stare nello scambio, non riuscivo più a fare punto”.

Musetti sta bruciando le tappe nel suo percorso di crescita sia fisico che mentale. Una dimostrazione palese sono i due tie-break che è riuscito a giocare con grande lucidità: “Giocare i tie break mi piace molto. E’ una situazione di gioco in cui devi avere molta freddezza, devi giocare punto a punto. Spero di continuarli a giocare bene“.

Il bilancio, a detta del toscano e siamo pienamente d’accordo con lui, non può che essere positivo: “Non ho mai giocato a questo livello per oltre due ore e per me è stato molto sorprendente. Non ho mai pensato di poter vincere. Vado via contento, un po’ di rammarico sotto il profilo fisico. Era il quarto match, avevo giocato cinque set con Cecchinato. Ho giocato sopra livello anche dal punto fisico e alla fine ho pagato lo scotto. Ma non posso essere non contento di questa settimana e di questi risultati. Se mi avessero detto che avrei vinto due set contro Nole sul Centrale, non ci avrei creduto”.

E sull’immediato futuro Musetti dimostra di avere le idee molto chiare: “Ora mi concentro sulla maturità e poi torno a pensare al tennis buttandomi su Wimbledon“.

Foto: LaPresse