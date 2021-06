Lorenzo Musetti ha appena concluso con gli ottavi di finale il primo Roland Garros della sua vita, mettendo definitivamente il mondo del tennis a conoscenza della sua identità. Il diciannovenne di Carrara ha dato grattacapi molto seri a Novak Djokovic per due set, prima che un calo fisico dell’azzurro gli impedisse di lottare ulteriormente ad armi pari con il numero 1 del mondo.

Dopo la campagna rossa, il toscano aspetterà un po’ prima del proprio ritorno in campo. Non sarà in campo ovviamente a Stoccarda (già non era iscritto, e in più tutti quelli che lo erano, come Jannik Sinner, e sono andati avanti al Roland Garros non giocano il torneo), ma anche gli ATP 500 di Halle e del Queen’s, salvo wild card, non dovrebbero vederlo calcare i prati.

Musetti è invece iscritto all’ATP 250 di Mallorca, in Spagna: nell’atipico torneo spagnolo sull’erba è attualmente facente parte del tabellone di qualificazione, ma il fatto che sia fuori di soli quattro posti dal tabellone principale rende pressoché certo il suo ingresso nel main draw tra ritiri e altre evenienze.

Ci sarà poi, naturalmente, Wimbledon, un torneo nel quale ha già dei ricordi. Il toscano, infatti, è arrivato ai quarti del torneo junior nel 2018, in quello che trasformò in un miglioramento costante: raggiunse infatti la finale agli US Open pochi mesi dopo e, infine, vinse gli Australian Open nel 2019 da testa di serie numero 1.

Foto: LaPresse