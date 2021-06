Classifica Jannik Sinner, il ranking ATP dopo il Roland Garros: perché è uscito dai 20

Appena lunedì scorso, il 31 maggio, Jannik Sinner risultava essere al 19° posto nel ranking ATP con 2500 punti. L’azzurro nel 2020 al Roland Garros aveva raggiunto i quarti di finale, incamerando 360 punti, ed il sistema adottato gli ha consentito, dopo la sconfitta negli ottavi di finale contro lo spagnolo Rafael Nadal, di mantenerne 180.

Dunque Jannik Sinner nonostante abbia vinto tre match nel secondo Slam stagionale, è rimasto fermo a 2320 punti, quota che lo relega, virtualmente, al 23° posto, scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz, dal canadese Félix Auger-Aliassime, dal cileno Cristian Garin e dall’australiano Alex de Minaur.

L’azzurro non ha ripetuto i quarti dello scorso anno, non riuscendo così a tornare a quota 2500, che gli avrebbe consentito di riprendersi la posizione sui quattro tennisti appena citati e di scavalcare anche il canadese Milos Raonic, salendo dunque al 18° posto, inoltre lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina arrivando in finale lo scavalcherebbe.

Unica nota di consolazione: non va dimenticato che la prossima classifica ATP, che verrà rilasciata al termine del Roland Garros, ovvero quella del 14 giugno, sarà valida anche come cut off per la qualificazione olimpica e l’azzurro rispetta ampiamente i parametri previsti di essere tra i primi 4 tennisti del Paese e tra i primi 56 del mondo.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI JANNIK SINNER

Ranking lunedì 31 maggio: 2500, 19° posto.

Punti da difendere al Roland Garros: 360 (ne avrebbe tenuti comunque 180).

Punti ottenuti con il passaggio al quarto turno: 180

Ranking lunedì 31 maggio: 2320, 23° posto virtuale.

Foto: LaPresse