Successo numero 103 per Rafa Nadal al Roland Garros. Ne fa le spese Jannik Sinner, che dopo aver servito per il primo set ha visto la sua luce spegnersi per poi lasciare il campo al re della terra battuta, che ha così vinto facilmente per 7-5 6-3 6-0 approdando ai quarti di finale.

Il maiorchino, dopo aver sottolineato quanto sia bello per lui giocare a Parigi, non vuole però sottovalutare la partita dell’azzurro nell’intervista a caldo di fine gara: “Jannik ha giocato bene, è un gran giocatore con un gran futuro davanti. Sono soddisfatto, ho giocato bene i primi game poi sono stato troppo difensivo per qualche game, gli ho dato la chance di colpire e di entrare con i piedi dentro il campo mentre io sbagliavo molto. Sul 5-4 del primo set sono stato fortunato, sono riuscito a controbreakkarlo, da lì la partita è cambiata. Poi ho iniziato a giocare bene, ma da quel momento ho tenuto un altro livello di tennis rispetto alla prima frazione”.

Il prossimo match sarà contro Diego Schwartzman, giocatore che ha battuto per dieci volte in undici confronti, tra cui lo scorso anno al Roland Garros in semifinale: “Ho molto rispetto per lui. Lo scorso anno ci affrontammo in semifinale, è sempre una sfida giocare contro di lui. Devo giocare bene, ma penso di poterlo fare. Lo sappiamo, ai quarti di finale possiamo giocare soltanto contro i migliori al mondo, non puoi aspettarti altro che un avversario difficile”.

Foto: LaPresse