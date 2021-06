CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-0 In rete la risposta dell’azzurro.

15-0 Si riprende! Sul nastro il diritto diagonale di Musetti.

INIZIO TERZO SET

15.50 Toilet break per entrambi adesso.

15.49 Secondo parziale pazzesco di Lorenzo Musetti che vince un altro tie-break per 7 punti a 2 dopo essere salito addirittura 4-0. Nel set altri due break come nel primo set, dove l’azzurro aveva ottenuto il break nel quarto gioco per poi essere recuperato. Il serbo è in crisi mentre il classe 2002 is on fire.

FINE SECONDO SET

7-2 SECONDO SET LORENZO MUSETTI! RISPOSTA LUNGA DEL SERBO

6-2 Gran diritto lungolinea di Nole.

6-1 5 SET POINT DI MUSETTI! PASSANTE DI ROVESCIO

5-1 ALTRO ROVESCIO LUNGO DI NOLE! Cambio campo.

4-1 Lungo il diritto dal centro del campo di Musetti.

4-0 Rovescio lungo del serbo!!!!

3-0 LOB VINCENTE ALL’INCROCIO DI MUSETTI!!!! Nole attacca con lo smash, si fa superare dal pallonetto e non lo prende pensando fosse fuori.

2-0 Smorzata di rovescio in rete del serbo.

1-0 Servizio e rovescio lungolinea di Musetti.

6-6 Servizio a zero del serbo e tie-break che sarà ancora decisivo.

40-0 CHE VOLEE DI DJOKOVIC! Rovescio lungolinea di Musetti che viene parato dal serbo.

30-0 6° ace del serbo.

15-0 Buona prima di Nole.

6-5 Musetti si assicura di disputare il tie-break: che partita a Parigi!

40-15 ANCORA UN RECUPERO ASSURDO DEL MAGO DI CARRARA!!!!! Diritto diagonale pazzesco da fuori dal campo.

30-15 Secondo doppio fallo dell’azzurro.

30-0 CHE DIRITTO LUNGOLINEA DI MUSETTI!!!! L’azzurro piazza un altro vincente da fondocampo.

15-0 Gran prima di Musetti.

5-5 Bravissimo il serbo ad attaccare con il diritto e chiudere con lo smash.

40-30 Attacco in controtempo di Nole che sbaglia la volée di diritto.

40-15 Rovescio lungo di Musetti.

30-15 Brutto errore di diritto diagonale di Djokovic.

30-0 Lungo il back di rovescio dell’azzurro.

15-0 Scappa via la risposta di Musetti.

5-4 Musetti non trema al servizio! Djokovic deve prolungare il set.

40-30 Stecca Nole dal centro del campo e Musetti chiude in diagonale con il diritto.

30-30 Diritto profondo di Nole che chiude a volo nei pressi della rete.

30-15 Servizio e rovescio di Musetti, palla corta di Nole e recupero puntuale dell’azzurro.

15-15 CHE DIRITTO DI MUSETTI!!!! L’azzurro trova un accelerazione pazzesca sopra il paletto.

0-15 Largo il rovescio di Musetti che domina lo scambio ma subisce la difesa di Nole.

4-4 Si salva Nole che annulla una palla break e ristabilisce l’equilibrio.

AD-40 Non passa la risposta del classe 2002.

40-40 Scappa via il colpo dal centro del campo dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI!!! CHE PUNTO DELL’AZZURRO! Due diritti pazzeschi dal centro del campo e chiusura a rimbalzo con lo smash.

30-30 MUSETTI IN DEMI-VOLEE!!! L’azzurro recupera sottorete, piazza il lob recuperato da Nole che poi viene superato dalla demi-volée di diritto dell’italiano.

30-15 Gran palla corta dal centro del campo del classe 1987.

15-15 Secondo doppio fallo del serbo.

15-0 Lunga la risposta dell’italiano.

4-3 Bravissimo Musetti a rimanere con i nervi saldi in questo momento.

40-30 Diritto a sventaglio vincente del #1 al mondo.

40-15 In rete il rovescio del serbo.

30-15 Servizio e diritto lungo di Musetti.

30-0 Lunga la risposta del serbo.

15-0 Prima esterna vincente di Musetti.

3-3 Altro ace di Djokovic che deve darsi da fare per superare Musetti.

AD-40 Gran prima del #1 al mondo.

40-40 Ace centrale del serbo.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI!!! COME STA GIOCANDO!!!! Diritto diagonale dopo aver dominato lo scambio.

30-30 PASSANTE DELL’AZZURRO CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA!!!!!

30-15 CONTROPIEDE DI MUSETTI! Gran controbalzo dell’azzurro in risposta.

30-0 Servizio e smorzata di diritto di Djokovic.

15-0 Servizio e diritto di Nole che chiude con il passante di diritto dopo la smorzata.

3-2 BREAK A ZERO DI DJOKOVIC! Brutto game dell’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK NOLE! Il serbo abbassa il ritmo e Musetti trova un altro errore.

0-30 Errore in uscita dal servizio dell’azzurro.

0-15 Nole alza il ritmo e intuisce le direzioni delle accelerazioni di Musetti, a cui scappa il rovescio.

3-1 BREAK MUSETTI! ALTRO ERRORE INCREDIBILE DI DIRITTO DI NOLE

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! Bruttissimo rovescio del serbo in uscita dal servizio.

30-30 Scappa via la risposta in back di Musetti.

15-30 Musetti prolunga lo scambio sul rovescio e induce l’avversario all’errore.

15-15 Scappa via il diagonale del serbo.

15-0 Servizio e diritto di Nole.

2-1 Musetti recupera da 0-30 e conduce il secondo set.

40-30 Rovescio lungo di Nole in risposta.

30-30 SI SALVA MUSETTI! L’azzurro piazza il diritto a volo, Nole si difende e poi trova una gran smorzata di rovescio.

15-30 CHE SMORZATA DI MUSETTI! L’azzurro sorprende ancora Nole.

0-30 Diritto diagonale potente di Djokovic: scappa via il recupero dell’azzurro.

0-15 Servizio e diritto a sventaglio in rete di Musetti.

1-1 Si ferma sul nastro la palla corta di Musetti dopo il colpo a volo.

40-30 Servizio e diritto del #1 al mondo.

30-30 Scappa via la risposta di Musetti.

15-30 Diritto profondo di Musetti: rovescio in rete del serbo.

15-15 Altro errore di Nole sul back di Musetti.

15-0 Buona prima del serbo.

1-0 Smorzata di Nole ben recuperata dall’azzurro che chiude con la contro smorzata.

40-15 Buona prima di Musetti.

30-15 MUSETTI È OVUNQUE! L’azzurro attacca la rete, piazza un’altra “Veronica” e induce l’avversario all’errore.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Musetti.

0-15 Ottima risposta del serbo.

INIZIO SECONDO SET

14.45 Lorenzo Musetti ha vinto il primo parziale per 7 giochi a 6 contro il #1 al mondo Novak Djokovic! L’azzurro conquista il tie-break per 9 punti a 7 sfruttando il terzo set point. Parziale recuperato dall’italiano che aveva perso il servizio nel quarto gioco ed era sotto 1-4 nel tie-break.

FINE PRIMO SET

9-7 PRIMO SET MUSETTI!!!!! CHE TIE-BREAK DELL’AZZURRO!!!!! Diritto diagonale pazzesco.

8-7 MUSETTI SHOW E ANCORA SET POINT Palla corta dell’azzurro, recupero con il rovescio e chiusura con il diritto diagonale vincente.

7-7 Musetti poteva osare di più ma Nole domina lo scambio e chiude con la smorzata.

7-6 SET POINT ANCORA MUSETTI! Diritto lungo del serbo.

6-6 CHE RISCHIO DI NOLE! Servizio e diritto sulla riga di Djokovic.

6-5 SET POINT MUSETTI! L’azzurro accetta lo scambio e Nole sbaglia con il diritto.

5-5 CHE RECUPERO DI MUSETTI! Il serbo prova una serie di accelerazione e la palla corta ma l’azzurro recupera nei pressi della rete.

4-5 Servizio e rovescio diagonale del serbo.

4-4 MUSETTI SHOW!!!!! Lob pazzesco dell’azzurro sull’accelerazione di Nole che aveva attaccato la rete.

3-4 ALTRO LUNGOLINEA PAZZESCO DI MUSETTI!

2-4 CHE ROVESCIO DI MUSETTI, ANCORA!!! Altra bordata da fondocampo.

1-4 Serve&volley di Nole: larga la risposta di Musetti.

1-3 Servizio e diritto di Nole e poi Musetti sbaglia dal centro del campo.

1-2 Risposta larga di Djokovic.

0-2 Risposta profonda di Nole che poi trova una gran palla corta di rovescio.

0-1 Ottima prima del serbo.

6-6 Il primo set si decide al tie-break!

40-15 ROVESCIO DIAGONALE PAZZESCO DI NOLE!

40-0 Servizio e diritto di Musetti che chiude con lo smash!

30-0 SMORZATA PAZZESCA DI MUSETTI! Diritto diagonale di Nole e recupero con palla corta dell’azzurro.

15-0 CHE PUNTO DI MUSETTI!!!! Rovescio pazzesco sopra il paletto da quasi fuori il campo.

5-6 CHE PECCATO! Si ferma sul nastro il diritto lungolinea mortifero di Musetti dopo un gran scambio: il serbo si assicura di disputare il tie-break.

40-30 Scappa via la risposta di Musetti.

30-30 Terzo ace del #1 al mondo.

15-30 Continua a variare da fondocampo l’azzurro: in difficoltà Nole.

15-15 Smorzata larga di Nole dal centro del campo.

15-0 Risposta lunga di Musetti.

5-5 L’azzurro prolunga il set al servizio con gran maturità.

40-30 Gran diritto di Musetti in termini di profondità.

30-30 Djokovic recupera la posizione sul contropiede e piazza il vincente.

30-15 Gran diritto in uscita dal servizio di Musetti.

15-15 Risposta lunga di Djokovic.

0-15 Servizio e diritto largo dell’azzurro.

4-5 Altro ace per il serbo. Musetti deve prolungare il set.

40-0 Ace di Djokovic.

30-0 Accelera ancora con il diritto Nole che chiude con la stop volley.

15-0 Servizio e diritto di Djokovic.

4-4 Risposta lunga da Nole ma gran game vinto da Musetti nonostante la rimonta subita.

AD-40 Altro scambio ricco di colpi vinto da Musetti sulla diagonale con il rovescio.

40-40 Scambio durissimo vinto da Djokovic dopo le bordate di rovescio dell’italiano.

40-30 In corridoio il diritto lungolinea dell’italiano.

40-15 Djokovic muove l’avversario ma trova un gran diritto diagonale.

40-0 PASSANTE DI MUSETTI! Nole attacca la rete ma l’azzurro trova un gran rovescio diagonale.

30-0 Rovescio lungolinea pazzesco di Musetti: largo il recupero di Djokovic.

15-0 Problemi in risposta per Nole.

3-4 Nole comanda lo scambio e conduce il 1° set.

40-15 Scappa via la risposta dell’azzurro.

30-15 Gran prima di Nole.

15-15 VERONICA DI MUSETTI! Gran giocata di reni con la volée di rovescio dell’azzurro.

15-0 Stecca la risposta Musetti.

3-3 Break confermato da parte di Musetti! Primo set in equilibrio.

40-30 Altra risposta lunga di Djokovic.

30-30 Largo il diritto di Musetti dopo il rovescio profondo di Nole.

30-15 Scappa via la risposta del #1 al mondo.

15-15 Risposta profonda del serbo: l’azzurro va in difficoltà.

15-0 Gran diritto di Musetti dal centro del campo.

2-3 CONTROBREAK MUSETTI!!! Che rimonta dell’azzurro che alla prima chance, la converte subito.

40-AD PALLA BREAK MUSETTI!!! CHE ROVESCIO IN CORSA DELL’AZZURRO! Diritto diagonale di Nole che attacca la rete ma viene passato.

40-40 Si prolunga il game: brutto rovescio di Nole in uscita dal servizio.

AD-40 Scappa via la risposta di Musetti.

40-40 Diritto lungo di Nole nel tentativo di attaccare la rete: il nastro porta via il lungolinea.

AD-40 Bravissimo Djokovic in uscita dal servizio e chiudere nei pressi della rete.

40-40 Due back velenosi di Musetti mandano in tilt il serbo: back sul nastro.

40-30 Servizio e diritto lungo del serbo.

40-15 DIRITTO LUNGO DI MUSETTI! L’azzurro prede tutte le accelerazioni del serbo che non chiude ben due volte lo smash ma la difesa del #76 al mondo è lungo.

30-15 Sta rischiando troppo Musetti da fondocampo: diritto lungolinea in corridoio.

15-15 Larga la risposta di rovescio diagonale dell’italiano.

0-15 Gran risposta di diritto di Musetti.

1-3 BREAK DJOKOVIC! Rovescio sulla riga perfetto di Nole che strappa il servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK DJOKOVIC! Risposta profonda del classe 1987.

0-30 Nole sale in cattedra con il rovescio: chiama a rete l’avversario e chiude con il lungolinea.

0-15 Si ferma sul nastro il diritto diagonale di Musetti che tenta il passante dopo la palla corta.

1-2 Scappa via la risposta di Musetti: Nole avanti.

40-15 Servizio e smorzata di rovescio di Nole.

30-15 Ottima prima del #1 al mondo.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio diagonale di Nole dopo la diagonale impostata da Musetti.

15-0 Corta la risposta dell’azzurro e Djokovic chiude con il diritto.

1-1 Ace di Musetti che pareggia i conti.

40-30 Doppio fallo del carrarese.

40-15 Servizio e diritto del classe 2002.

30-15 Altra risposta sbagliata dal balcanico.

15-15 Servizio e smorzata di Musetti dopo la palla corta del serbo.

15-0 Scappa via la risposta di Nole.

0-1 Qualche difficoltà nel primo game al servizio di Djokovic.

AD-40 Scappa via il rovescio diagonale di Musetti dopo il diritto potente di Djokovic.

40-40 Doppio fallo di Nole.

40-30 Nole trova il diritto lungolinea vincente dopo il lato destro perso da Musetti.

30-30 Musetti si difende con il rovescio ma Djokovic trova un gran diritto diagonale.

15-30 Servizio e diritto diagonale di Nole.

0-30 L’azzurro vince la diagonale di rovescio: sul nastro il back del serbo.

0-15 ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSETTI! Il primo punto è dell’azzurro.

0-0 Si comincia nella capitale francese! Batte Nole.

INIZIO PRIMO SET

13.25 Prosegue il riscaldamento dei due protagonisti.

13.23 Inoltre il carrarese è in top20 nella Race verso Torino, e potrebbe avvicinarsi alla top10, e 2° verso le Next Gen Finals di Milano dietro Jannik Sinner.

13.21 Giocatori in campo! Si sogna sul campo principale parigino.

13.20 Il giovane azzurro è virtualmente #61 al mondo dopo aver guadagnato 15 posizioni: in caso di vittoria entrerebbe in top50. Un gran cammino sin qui nel primo tabellone principale in uno Slam in carriera.

13.18 I giocatori stanno per entrare in campo!

13.16 Il balcanico è al vertice in classifica ma deve comunque guardarsi le spalle dall’arrivo di Daniil Medvedev e difendere la finale dello scorso anno: nella Race invece ha rimontato ed è secondo.

13.14 Novak Djokovic ha perso appena 23 game sin qui: un rullo compressore dunque battendo in serie Tennys Sandgren, lo specialista Pablo Cuevas e il lituano Ricardas Berankis

13.12 L’italiano è uscito al primo turno contro Tommy Paul perdendo contro Jeremy Chardy e Fabrice Martin per 7-6 1-6 1-6.

13.10 L’azzurro è giunto sin qui dopo le vittorie ai primi due turni contro David Goffin e Yoshihito Nishioka. Il belga è stato eliminato 6-0 7-5 7-6 mentre ha ottenuto la rivincita sul giapponese per 7-5 6-3 6-2.

13.08 Lorenzo Musetti torna in campo dopo aver perso solo due set sin qui dopo i cinque parziali giocati nel derby italiano di terzo turno contro Marco Cecchinato. Il classe 2002 ha vinto 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3 il primo match in carriera al quinto set.

13.06 Debutto sul campo principale per il Mago di Carrara: chi vince l’incontro sfiderà ai quarti di finale Matteo Berrettini, primo azzurro ad aver raggiunto almeno gli ottavi di finale in tutti gli Slam!

13.04 Lorenzo Musetti e Novak Djokovic dunque scenderanno in campo tra poco sul Court Philippe-Chatrier: primo confronto generazionale tra i due tennisti!

13.02 Coco Gauff vola ai quarti di finale in meno di un’ora! L’americana batte 6-3 6-1 Ons Jabeur e sfiderà Barbora Krejčíková che ha demolito Sloane Stephens 6-2 6-0.

12.37 L’americana ha dominato il primo parziale e vinto per 6 giochi a 3 contro la tunisina: in palio i quarti di finale a Parigi! A seguire, il match tra l’azzurro e il #1 al mondo.

12.36 Il match è in programma come seconda partita giornaliera dalle ore 12 dopo quella tra Ons Jabeur e Coco Gauff sul Court Philippe-Chatrier di Parigi presso lo Stade Roland Garros.

12.35 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, sfida valida per il quarto turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, sfida valida per il quarto turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Primo confronto di sempre tra l’azzurro e il serbo: chi vince l’incontro sfiderà ai quarti di finale Matteo Berrettini che ha usufruito del ritiro di Roger Federer, stremato dal match di terzo turno contro il tedesco Dominik Koepfer. Possibile derby azzurro per continuare a sognare sotto la Tour Eiffel.

Primo match in carriera sul campo più importante parigino per Lorenzo Musetti che torna in campo dopo aver perso solo due set sin qui dopo i cinque parziali giocati nel derby italiano di terzo turno contro Marco Cecchinato. Il classe 2002 ha battuto in tre set nei primi due turni i quotati ed esperti David Goffin, testa di serie #13, e Yoshihito Nishioka ottenendo la rivincita di Parma. Il giovane azzurro è virtualmente #61 al mondo dopo aver guadagnato 15 posizioni: in caso di vittoria entrerebbe in top50. Inoltre il carrarese è in top20 nella Race, e potrebbe avvicinarsi alla top10, e 2° verso le Next Gen Finals di Milano.

Novak Djokovic non ha perso nessun set sin qui e vuole sfruttare la chance di poter eventualmente sfidare Rafael Nadal in semifinale. Il serbo ha battuto in serie Tennys Sandgren, lo specialista Pablo Cuevas e il lituano Ricardas Berankis: il #1 al mondo ha perso appena 23 game sin qui. Il balcanico è al vertice in classifica ma deve comunque guardarsi le spalle dall’arrivo di Daniil Medvedev e difendere la finale dello scorso anno: nella Race invece ha rimontato ed è secondo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, sfida valida per il quarto turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera dalle ore 12 dopo quella tra Ons Jabeur e Coco Gauff sul Court Philippe-Chatrier di Parigi presso lo Stade Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go. Buon divertimento!

Foto: LaPresse (AP Photo/Thibault Camus)