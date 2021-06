CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC

LA CRONACA DI SINNER-NADAL

MUSETTI E SINNER CONTRO I PIU’ FORTI AL MONDO

RAFAEL NADAL: “NEL PRIMO SET E’ CAMBIATO IL MATCH”

IL NUOVO RANKING DI JANNIK SINNER

LORENZO MUSETTI: “HO GIOCATO IL MIGLIOR TENNIS DI SEMPRE”

NOVAK DJOKOVIC: “MUSETTI STAVA MALE AD INIZIO QUARTO SET”

LA CRONACA DI MUSETTI-DJOKOVIC

LA CLASSIFICA ATP DI LORENZO MUSETTI: QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO AL ROLAND GARROS

PERCHE’ SI E’ RITIRATO LORENZO MUSETTI E COSA SI E’ FATTO

I PROSSIMI TORNEI DI LORENZO MUSETTI: ORA LA STAGIONE SU ERBA

VIDEO: IL ROVESCIO LUNGOLINEA STRAORDINARIO DI MUSETTI

VIDEO: UNA VERONICA DI MUSETTI LASCIA DJOKOVIC SENZA FIATO

19.55 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Nadal finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per analisi, cronache e contenuti sul Roland Garros e su questo match. Un grande saluto e buona serata a tutti.

19.54 Nadal affronterà quindi Diego Schwartzman nel suo quindicesimo quarto di finale al Roland Garros. I due si sono trovati anche lo scorso anno in semifinale con la vittoria netta in tre set del mancino di Manacor.

19.52 Non si registrano particolari passi avanti per Sinner rispetto alla sfida dello scorso anno: il punteggio è ancora più severo e l’altoatesino non è riuscito ancora una volta a chiudere il primo set nonostante abbia avuto l’occasione con il servizio.

19.50 Insufficiente il rendimento al servizio per Sinner: appena il 42% di punti vinti con la prima e il 38% con la seconda. 40 errori gratuiti contro i soli 11 vincenti. Saldo positivo invece per Nadal con 31 vincenti e 30 gratuiti. Il maiorchino ha vinto addirittura il 59% dei punti in risposta.

19.48 Tanta amarezza per l’andamento di questa sfida: Sinner era sceso bene in campo nel primo set e non è riuscito a chiuderlo con il servizio sul 5-3. Da lì in avanti Nadal ha messo il pilota automatico che, eccetto il passaggio a vuoto sul 4-0 del secondo set, non ha più avuto incertezze ed esitazioni.

FINISCE QUI! RAFA NADAL BATTE JANNIK SINNER 7-5 6-3 6-0 E SI PRENDE I QUARTI DI FINALE!

A-40 IL DRITTO DI NADAL CON IL CORPO ALL’INDIETRO! Altro match point per lo spagnolo.

40-40 Attacca Sinner con il dritto e Nadal cede alla fine sul lungolinea.

A-40 Con la prima di servizio ottiene il punto diretto Nadal. Match point per il maiorchino.

40-40 La smorzata di Nadal dopo il rovescio di Sinner che sorprende l’azzurro che non riesce a giocare il colpo successivo in campo.

30-40 LO SMASH DI SINNER! Alza il ritmo, entra con i piedi dentro il campo e chiude a rete! Per l’onore l’azzurro!

30-30 Servizio vincente ad uscire da parte di Nadal.

15-30 Spinge in questo scambio Sinner per sette volte e alla fine Nadal cede dopo tanta fatica.

15-15 Sinner riesce a spostare Nadal sul dritto in corsa e strappa completamente il movimento il maiorchino.

15-0 Ottima prima al centro per il maiorchino.

0-5 BREAK NADAL. Doppio fallo che sa di resa per Sinner che probabilmente alza definitivamente bandiera bianca.

30-40 Ennesimo errore di dritto per Sinner a campo aperto. Nadal può volare sul 5-0.

30-30 IL PASSANTE DI SINNER! Rovescio incrociato bellissimo da lontano!

15-30 Buona prima per Sinner che non permette a Nadal di rispondere.

0-30 Rovescio in cross stupendo e dritto lungolinea a chiudere dall’altra parte.

0-15 Spinge Nadal in risposta e Sinner non riesce a difendersi in corsa.

0-4. In questa fase è un fiume in piena Nadal che non concede nulla al suo avversario e gioca sul velluto.

40-0 Non riesce a trovare profondità in risposta Sinner e allora Nadal comanda lo scambio con il dritto.

30-0 Niente da fare per Sinner che non regge il ritmo imposto da Rafa.

15-0 Scende a rete Sinner, ma viene trafitto da un pallonetto splendido di Nadal da un recupero dalla stop volley! Stupendo il maiorchino.

0-3 DOPPIO BREAK NADAL! Sinner ormai è inchiodato all’angolo, Nadal spinge e manovra gli scambi ed è in totale controllo della partita.

30-40 Annulla la prima chance con un’ottima prima l’azzurro.

15-40 Non è abbastanza deciso con il rovescio Sinner che non incide. Due palle break.

15-30 Rimane sul nastro la risposta di Nadal che poteva fare meglio in questa circostanza.

0-30 Se ne va il lob di Sinner sull’assalto di Nadal. Sempre più sciolto il maiorchino e sicuro di sé.

0-15 Altro colpo a lunga gittata per Nadal che non dà il tempo di giocare il rovescio a Sinner.

0-2. Chiude il game con un ace Nadal che non lascia alcuno scampo a Sinner.

40-0 Prova ad entrare con il dritto Sinner, ma la risposta finisce abbondantemente in corridoio.

30-0 RIMANE IN CAMPO ANCHE QUESTO DRITTO! Movimento di piedi rapidissimo e sventaglio imprendibile per Sinner.

15-0 Sbaglia con il dritto Sinner in avanzamento. Davvero troppi errori in manovra per l’azzurro.

0-1 BREAK NADAL! Il gancio mancino premia ancora Nadal che non regala nulla e si prende un altro break.

30-40 MACINA NADAL! Non perde un centimetro, muove Sinner e chiude con il rovescio lungolinea.

30-30 ACCELERAZIONE TERRIFICANTE DI NADAL! Che rovescio ha giocato il maiorchino in corsa! Lascia fermo Sinner.

30-15 Attacca con ordine Sinner con il dritto e Nadal non riesce a difendersi.

15-15 Buona prima per Sinner e poi sbaglia Nadal.

0-15 Sbaglia subito Sinner con il dritto in uscita dal servizio.

INIZIO TERZO SET

19.19 Troppi errori per Sinner che vince solo il 25% di punti sulla prima di servizio e concede ben tre break in questo parziale. Solo 5 i vincenti dell’azzurro.

6-3 SECONDO SET NADAL! Lo spagnolo si prende il secondo set dopo il rientro di Sinner.

40-0 IL GANCIO DI NADAL! Questo lungolinea di dritto vale tre set point per lo spagnolo.

30-0 Non riesce a tenere in campo il rovescio in corsa Sinner.

15-0 Rimane sulla racchetta la smorzata di Sinner dopo aver condotto un grande scambio.

3-5 BREAK NADAL! Il maiorchino si prende nuovamente questo vantaggio giocando un grande game e sfruttando le pressioni avute da Sinner in questi momenti.

15-40 Scambio molto duro che alla fine premia la resilienza di Sinner dopo gli assalti di Nadal.

0-40 IL LOB DI NADAL! Che sensibilità dello spagnolo che prende mezza riga. Non riesce a difendersi nuovamente Sinner. Tre palle per il 5-3.

0-30 Doppio fallo per Sinner! Pesantissimo in questo momento!

0-15 IL CONTROPIEDE DI NADAL! Coglie impreparato Sinner questo rovescio anticipato.

3-4 BREAK SINNER! IL RECUPERO DELL’AZZURRO SULLA PALLA CORTA! Ha riaperto il set l’altoatesino che sembrava spacciato da 4-0 e invece ha reagito alla grandissima!

40-A GRANDE PUNTO VINTO DA SINNER! Prende il tempo con il rovescio e poi spinge di dritto, con Nadal che non riesce ad organizzare la difesa. Altra palla break.

40-40 Mette la prima sulla riga Nadal! Sul punto decisivo è venuto fuori il campione.

30-40 LUNGO IL DRITTO DI NADAL! La difesa non rientra in campo dopo uno scambio giocato pazientemente da Sinner. Palla break!

30-30 Spinge e mantiene alta la pressione Sinner! Bordate per tutto lo scambio e alla fine Nadal deve cedere.

30-15 Arriva il quarto doppio fallo in questo set per Nadal.

30-0 Risponde in allungo con il rovescio Sinner, ma Nadal chiude con il dritto dall’altra parte.

15-0 Prima di servizio esterna e dritto vincente in contropiede.

2-4. Sinner riesce a dimezzare lo svantaggio, sfruttando qualche errore di troppo di Nadal in questa fase.

40-30 Sbaglia Sinner con il dritto in uscita dal servizio. Ancora non velocissimo nell’organizzarsi l’azzurro.

40-15 Serve bene e poi martella Sinner, mettendo i piedi dentro al campo.

30-15 IL ROVESCIO DI NADAL! Da posizione decentrata fa partire un lungolinea da urlo il maiorchino.

30-0 Stecca con il dritto Nadal e Sinner prova ad incitarsi.

15-0 Lunga di poco la risposta giocata da lontano da parte di Nadal.

1-4 BREAK SINNER! Il sesto doppio fallo consegna a Sinner questo game. Prova a scuotersi l’altoatesino che non ne vuole sapere di mollare.

30-40 Sbaglia la smorzata Nadal, Sinner arriva alla grande e pazientemente gioca la contro palla corta. Palla per recuperare uno dei due break di svantaggio per l’azzurro.

30-30 Esce in maniera reattiva dal servizio Nadal e si fa cogliere impreparato Sinner.

15-30 DUE RIGHE PRESE DA SINNER! Rovescio profondissimo e sventaglio che prende la riga esterna! Che personalità!

15-15 Sposta il gioco dalla parte sinistra e trova un angolo spettacolare con il rovescio!

15-0 Serve al corpo di Sinner il maiorchino.

0-4 DOPPIO BREAK NADAL! Game straordinario giocato dal maiorchino che vede il suo avversario in difficoltà e azzanna la preda.

15-40 Brutta risposta giocata da Rafa! Non esce la palla dalla racchetta.

0-40 Erroraccio di Sinner con il dritto dopo al servizio! Tre palle break di fila.

0-30 ANCORA IL DRITTO DI NADAL! Questo colpo adesso sta mancando completamente.

0-15 CHE PASSANTE DI NADAL! Sinner prova a prendere la rete, ma lo spagnolo si inventa il tracciante di dritto.

0-3 CHE RITMO NADAL! Scambio incredibile giocato dallo spagnolo a ritmo infernale, alla fine Sinner non ne può più e accorcia, esponendosi al drittone vincente del maiorchino.

40-30 Commette addirittura il quinto doppio fallo Nadal che non sta procedendo liscio al servizio.

40-15 Tutto facile per Nadal che sposta Sinner e chiude ancora una volta sotto rete.

30-15 Colpisce in arretramento il dritto Nadal e la traiettoria scappa in lunghezza.

30-0 Ottima prima esterna che dà il punto a Nadal.

15-0 Scambio prolungato e alla fine Sinner perde la pazienza con il rovescio.

0-2 BREAK NADAL! Da una situazione di difesa, ribalta tutto Nadal con il rovescio in back e poi scende verso la rete per chiudere. Sesto gioco consecutivo per il maiorchino.

30-40 Nadal guadagna campo con il dritto successivo alla risposta, Sinner prova ad alzare la traiettoria, ma Nadal chiude con lo smash a rimbalzo. Palla break per l’iberico.

30-30 Protegge molto bene la rete Nadal, chiudendo completamente lo specchio ad ogni possibilità di passante.

30-15 Prende la rete Sinner, ma Nadal gli tira addosso dopo una volée piuttosto incerta.

30-0 Spinge bene con il rovescio in uscita dal servizio Sinner e Nadal non ha tempo per organizzarsi.

15-0 Scappa via il rovescio di Nadal giocato dalla fase difensiva.

0-1. Sinner rimonta da 40-0, ha la chance sul 40-40, non la sfrutta e Nadal si salva partendo bene anche nel secondo set.

A-40 Poteva spingere Sinner ad un certo punto nello scambio, ma non ha il coraggio di seguire il suo dritto verso la rete. Ottima difesa di Nadal con l’uncino mancino.

40-40 SI SALVA A RETE SINNER! Ottima volée in arretramento e Nadal sbaglia il passante! Si va ai vantaggi.

40-30 Scappa di un soffio in larghezza il dritto di Nadal. Vediamo se questo game si può riaprire.

40-15 Quarto doppio fallo per Nadal che si sta prendendo qualche rischio in più al servizio: segno di fiducia ritrovata.

40-0 Trova un angolo ottimo Nadal con il dritto e Sinner non riesce a giocare il rovescio in campo in equilibrio precario.

30-0 Splendido cross di dritto da parte di Nadal che mette Sinner nell’angolo e poi chiusura con il lungolinea.

15-0 Al termine di uno scambio prolungato, sbaglia Sinner con il dritto lungolinea.

INIZIO SECONDO SET

18.30 Nadal rimonta da 3-5 con un parziale di quattro game consecutivi. Per lo spagnolo è il trentatreesimo set consecutivo vinto a Parigi. Sinner paga un rendimento deficitario al servizio: solo 58% di prime palle in campo con il 57% di punti vinti con questo colpo e il 33% sulla seconda. Male anche sulle discese a rete l’azzurro: solo due punti vinti su sei.

7-5 PRIMO SET NADAL! Risponde colpo su colpo lo spagnolo e a forza di giocare pallate finisce per sbagliare Sinner sull’ultimo dritto. Finale davvero amaro di questo primo set.

15-40 Serve bene e poi attacca ordinatamente con il dritto Sinner, non permettendo la difesa a Nadal.

0-40 SMORZATA SPLENDIDA DI NADAL! Sinner lontano non arriva sulla palla. Tre set point per il maiorchino.

0-30 Indeciso Sinner sul dritto e alla fine colpisce in ritardo finendo per sbagliare.

0-15 Splendida risposta di Nadal che poi chiude con il dritto lungolinea. Si sta sciogliendo il maiorchino in questi minuti.

5-6. Nadal sorpassa il suo avversario con una serie di 8 punti a 1. Adesso Sinner è chiamato a reagire per trascinare questo set al tiebreak.

40-15 Molto lungo il rovescio di Sinner che era succube della manovra di Nadal sin dall’inizio dello scambio. Palla per il sorpasso in favore dello spagnolo.

30-15 Va fuorigiri con il dritto lungolinea Nadal. Qualche errore di troppo con questo colpo per il maiorchino.

30-0 Prima esterna e dritto in contropiede per Nadal che sembra aver recuperato fiducia.

15-0 Parte bene Nadal che approfitta di una brutta risposta di Sinner.

5-5 CONTROBREAK NADAL! Doppio fallo di metri dell’azzurro che ancora una volta non riesce a chiudere un set con Nadal. Brutto game giocato dall’altoatesino.

0-40 Il dritto di Sinner non arriva neanche a mezza rete. Troppo scarico con i piedi l’altoatesino. Palla del controbreak.

0-30 Si fa ingolosire dal lungolinea Sinner, ma il dritto si ferma sul nastro. Deve stare attento adesso l’azzurro.

0-15 Prende l’iniziativa Nadal fin dalla risposta, con Sinner che rimane troppo indietro e poi sbaglia con il dritto.

5-4. Tiene la battuta ancora a zero Nadal. Adesso tutta la pressione è sulle spalle di Sinner che serve per chiudere il primo set.

40-0 Serve and volley di Nadal che segue la seconda a rete, sorprendendo Sinner.

30-0 Spinge dopo al servizio Nadal e Sinner non riesce a difendersi.

15-0 Non rientra il rovescio in corsa tentato da Sinner sul dritto arrotato di Nadal.

5-3 SINNER! Davvero inconsistente Nadal in risposta, molto corte le sue traiettorie e poco incisive.

40-15 Non gioca la volée con convinzione Sinner e finisce fuori il suo colpo al volo.

40-0 Mette i piedi dentro al campo per spingere con il dritto Sinner, dopo una risposta molto corta di Nadal.

30-0 Spinge con il rovescio incrociato Sinner e Nadal non riesce a difendersi con il drittone lungolinea.

15-0 Con il servizio si prende finalmente un punto diretto Sinner.

4-3. Nadal torna a ruggire dopo la serie messa a segno da Sinner. Per la prima volta dopo il primo game, il maiorchino ha ritrovato un ottimo rendimento con la battuta.

40-0 Terzo ace per Nadal.

30-0 Comanda lo scambio Nadal, indirizzandolo con un dritto splendido in lungolinea. Urla il vamos lo spagnolo per caricarsi e scuotersi.

15-0 Gioca sulla riga il rovescio Sinner, ma poi spreca tutto con il dritto successivo.

4-2 SINNER! Disegna il campo con due sassate di dritto l’altoatesino: non può nulla Nadal in difesa. Quattro giochi consecutivi per l’azzurro dallo 0-2.

A-40 Accorcia Sinner, ma Nadal sbaglia un dritto banale da metà campo. Brutto errore per il maiorchino.

40-40 Risponde profondo Nadal e Sinner non riesce a tenere in campo il dritto in arretramento.

A-40 LA SMORZATA DI SINNER! Vede Nadal lontano, finta l’accelerazione di dritto e infila la palla corta vincente. Palla del 4-2.

40-40 IL DRITTONE DI SINNER! Che botta terrificante ha tirato l’azzurro sul lungolinea dopo uno scambio giocato come un martello.

30-40 Spinge bene Sinner che prova a prendere la rete, ma l’altoatesino è troppo tremolante nell’esecuzione della stop volley. Palla per l’immediato controbreak.

30-30 GRANDE SCAMBIO GIOCATO DA SINNER! Taglia bene con i piedi sul rovescio, togliendo il tempo a Nadal e guadagnando campo per poi chiudere con il rovescio in contropiede in cross.

15-30 SCAMBIO DURISSIMO! Sinner tiene sulla diagonale sinistra e il primo a perdere la pazienza è Nadal che non trova il campo con il dritto anomalo.

0-30 Si prende campo Sinner, aprendosi il campo, ma colpisce male con il rovescio lungolinea.

0-15 Arriva il primo doppio fallo anche per Sinner.

3-2 BREAK SINNER! Spinge l’azzurro sin dalla risposta, è aggressivo, sfrutta gli errori di Nadal ed è avanti nel primo parziale.

30-40 E’ LARGO IL DRITTO DI NADAL! Sbaglia ancora Rafa! Palla break Sinner!

30-30 Secondo doppio fallo del game, il terzo nel match per Nadal che dopo un grande inizio sta faticando ora alla battuta.

30-15 Il rovescio di Sinner si impenna sul nastro che porta in corridoio la palla.

15-15 Arriva alla grande Sinner sulla smorzata di Nadal, ma poi gioca forte addosso al maiorchino che si difende bene.

0-15 Secondo doppio fallo per Nadal che continua ad avere qualche incertezza in questo avvio.

2-2. Trova un angolo molto acuto Sinner con il rovescio e il dritto lungolinea di Nadal non rientra in tempo. L’azzurro ha reagito alla grande.

40-30 Brutto errore per Sinner! Si apre bene il campo con il servizio l’azzurro, ma poi sbaglia un dritto a colpo sicuro.

40-15 Martella Sinner e spinge in questo scambio: Nadal gioca corto e alla fine sbaglia in difesa. Due chance per il 2-2.

30-15 Attacca con grande ordine con il dritto Sinner e Nadal non riesce a coprire il campo con il rovescio difensivo.

15-15 Prova ad angolare il dritto Sinner, ma va fuorigiri con questo colpo.

15-0 Si difende bene con il pallonetto Nadal, ma poi lo spagnolo sbaglia un altro dritto tutt’altro che difficile.

1-2 CONTROBREAK SINNER! Incertezze per Nadal che sbaglia tanto in questo avvio con il dritto e Sinner riesce quindi a rientrare.

40-A Sbaglia qualcosa anche Nadal con il dritto! Altra possibilità di controbreak per Sinner!

40-40 Guadagna bene campo Sinner con la risposta e poi trova il colpo risolutivo con il dritto in cross: lunga la difesa di Nadal.

A-40 Non trova il campo il rovescio incrociato di Sinner verso il dritto di Nadal. Palla per il 3-0 in favore del mancino di Manacor.

40-40 Trova un grande angolo con l’uncinata mancina Nadal e Sinner si ritrova a giocare un rovescio da posizione complicata.

30-40 Doppio fallo da parte di Nadal in un momento delicato. Arriva infatti la palla del controbreak immediato per Sinner.

30-30 Prima esterna e rovescio dall’altra parte per un Nadal che fa giocare a Sinner colpi molto scomodi.

15-30 Lascia andare bene il rovescio Sinner in maniera profonda ed incisiva.

15-15 Accelera Sinner per due volte e alla fine Nadal non riesce a difendersi in slice con il rovescio.

15-0 Risponde bene Sinner, ma poi sbaglia ancora l’azzurro con il dritto in avanzamento.

0-2 BREAK NADAL. Stecca Sinner con il dritto dopo al servizio e Nadal prova subito a strappare nel primo parziale.

30-40 Pigro nella ricerca del rovescio Sinner che affossa il suo corpo in rete. Palla break subito per lo spagnolo.

30-30 Stecca completamente la risposta di dritto Nadal sulla seconda di servizio di Sinner.

15-30 Accelera Sinner con il rovescio, ma Nadal si appoggia e recupera campo, inducendo l’errore del giovane altoatesino.

15-15 Prova a cambiare con il dritto lungolinea Nadal, ma sbaglia e consegna il primo punto a Sinner.

0-15 Accorcia Sinner con il dritto e Nadal ne approfitta immediatamente per prendersi il comando dello scambio.

0-1. Altro ace da parte di Nadal che è partito veramente concentrato in questo match.

40-0 Anticipa in risposta Sinner con il dritti, poi strappa con il rovescio successivo.

30-0 Ace esterno da parte di Nadal!

15-0 Stecca di rovescio Sinner dopo che aveva risposto bene ad una prima precisa giocata da Nadal.

SI COMINCIA! NADAL AL SERVIZIO!

17.24 Per Nadal si tratterebbe anche del quarantaquattresimo quarto di finale a livello Major: meglio di lui solo Djokovic (49) e Roger Federer (57).

17.22 I due hanno cominciato ora le canoniche procedure di riscaldamento! Fra cinque minuti si parte sul Campo Centrale di Parigi!

17.20 Stanno entrando in campo i due giocatori sullo Chatrier! Si avvicina sempre di più questo grande appuntamento!

17.19 Sinner non si è avvicinato a questo Roland Garros nel migliore dei modi: l’altoatesino è incappato in due sconfitte inaspettate a Madrid contro Alexei Popyrin e a Lione contro Arthur Rinderknech. Non si tratta sicuramente del miglior momento della giovane carriera dell’azzurro.

17.17 Una vittoria quest’oggi regalerebbe a Nadal il sedicesimo quarto di finale al Roland Garros. Numeri da capogiro per lo spagnolo che va a caccia di una semifinale con tutta probabilità contro Novak Djokovic che avrebbe il sapore di finale anticipata.

17.14 Sarà interessante valutare se Sinner effettuerà passi avanti rispetto alla sconfitta dello scorso anno. L’allievo di Riccardo Piatti potrebbe aver tratto dei consigli preziosi dallo scontro di ottobre.

17.12 Sinner ha fatto fatica fino a questo momento. Il tennista di Sesto Pusteria ha annullato un match point a Herbert al primo turno, ha ceduto un set nel derby a Gianluca Mager e ha vinto contro Mikael Ymer dopo un secondo set piuttosto complesso.

17.10 Percorso netto per ora per Nadal in questo torneo: vittorie in tre set su Alexei Popyrin, Richard Gasquet e Cameron Norrie. Nel primo match il maiorchino ha annullato due set point all’australiano.

17.08 Nadal vanta il saldo incredibile di 103 vittorie e 2 sconfitte al Roland Garros in carriera. Scardinare il muro maiorchino sullo Chatrier equivale ad un vero e proprio miracolo.

17.06 Sinner va all’assalto di quello che sarebbe il secondo quarto di finale consecutivo al Roland Garros, Nadal quest’anno potrebbe addirittura centrare il quattordicesimo successo a Parigi.

17.04 Jannik Sinner e Rafael Nadal si affrontano per la terza volta in match ufficiali: l’anno scorso a Parigi l’azzurro andò ad un passo dal vincere un set, salvo poi cedere 7-7 6-4 6-1, mentre a Roma l’altoatesino ha perso 7-5 6-4.

17.02 Novak Djokovic affronterà Matteo Berrettini ai quarti di finale, mentre il vincente fra Sinner e Nadal affronterà ai quarti Diego Schwartzman che si è sbarazzato di Jan-Lennard Struff.

17.00 E’ finita nella maniera più amara la partita fra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. L’azzurro si ritira nel quinto set sul 4-0 in favore del serbo. A breve comincerà la sfida fra Jannik Sinner e Rafael Nadal.

16.35 Novak Djokovic ha vinto il quarto set per 6-0: va al quinto set la sfida contro Lorenzo Musetti. Alla fine di questa partita sarà la volta di Jannik Sinner contro Rafael Nadal.

16.16 Si è concluso il terzo set in favore di Novak Djokovic 6-1 su Lorenzo Musetti. Si trascina al quarto set questo match e si allunga l’attesa per Sinner-Nadal.

15.51 Ben ritrovati amici di OA Sport. Un Lorenzo Musetti incredibile è avanti di due set sul numero uno del mondo Novak Djokovic. Si allungano di conseguenza le tempistiche di Sinner-Nadal che comincerà al termine dell’incontro del carrarese.

14.47 Buongiorno amici di OA Sport. Si è appena concluso il primo set della sfida fra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic con l’azzurro che se l’è aggiudicato per 9 punti a 7 al tiebreak. Non comincerà sicuramente alle ore 16.00 l’incontro tra Jannik Sinner e Rafael Nadal, con l’inizio che slitterà.

Come vedere Sinner-Nadal in tv – Le dichiarazioni di Nadal prima della sfida con Sinner – La presentazione del lunedì azzurro

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della supersfida fra Jannik Sinner e Rafael Nadal. Sul Philippe Chatrier l’azzurro si gioca l’approdo ai quarti di finale contro il tredici volte vincitore di questo torneo.

Sinner non ha convinto a pieno nei primi tre turni: al primo turno l’altoatesino ha dovuto annullare un match point a Pierre-Hugues Herbert, al secondo ha cancellato due set point nel secondo set ed ha ceduto un set a Gianluca Mager, mentre al terzo ha annullato una palla set nel secondo parziale allo svedese Mikael Ymer. Il momento non è florido per l’allievo di Riccardo Piatti che in particolar modo era incappato in due prove negative contro Alexei Popyrin al secondo turno a Madrid e contro Arthur Rinderknech negli ottavi di finale del torneo di Lione.

Diverso il discorso per Rafael Nadal. Il maiorchino si è presentato a Parigi avendo vinto per la decima volta in carriera gli Internazionali d’Italia (in finale contro Novak Djokovic) e cerca la quattordicesima affermazione al Roland Garros, slam in cui vanta l’incredibile saldo di 103 vittorie e 2 sconfitte su 105 partite giocate. L’iberico non ha ceduto set nei primi tre turni, passando su Popyrin (non senza difficoltà), Gasquet e Norrie.

I due si sono affrontati proprio a Parigi sullo Chatrier l’anno scorso: Sinner in particolar modo nel primo set diede filo da torcere al fenomeno di Manacor, procurandosi anche l’opportunità di servire per vincere il parziale d’apertura, salvo poi cedere alla costanza del maiorchino nei successivi due set con il punteggio di 7-6 6-4 6-1. Più recente la sfida di Roma dove Nadal ha gestito con autorità i momenti cruciali del match chiudendo sul 7-5 6-4.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del confronto fra Jannik Sinner e Rafael Nadal, ottavi di finale della parte alta di tabellone del Roland Garros. La copertura televisiva sarà affidata ad Eurosport 1, mentre lo streaming sarà disponibile su Eurosport Player e Discovery+. Il match è programmato come terzo sul Philippe Chatrier, campo centrale dello slam parigino, dopo Jabeur-Gauff e Djokovic-Musetti. In ogni caso la partita non avrà inizio prima delle ore 16.00. Noi vi aggiorneremo per comunicarvi l’orario effettivo dell’inizio di questa supersfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse