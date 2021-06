Roland Garros 2021: Lorenzo Musetti vince il derby con Cecchinato in 5 set. Ora trova Djokovic!

Lorenzo Musetti, al suo primo torneo del Grande Slam, guadagna l’approdo agli ottavi di finale. Il toscano batte nel derby di terzo turno Marco Cecchinato con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3 in tre ore e 7 minuti, e attende ora di conoscere il nome del suo avversario, anche se i pronostici indicano in Novak Djokovic l’uomo che incontrerà tra due giorni (a meno di ribaltoni del lituano Ricardas Berankis). Una partita, quella odierna, di grande qualità e divertente, forse tra le migliori del torneo in senso assoluto.

Nel primo set è Cecchinato a prendere inizialmente le redini della situazione, procurandosi palle break già nel secondo game. Sulla prima il siciliano sbaglia la risposta, sulla seconda è Musetti a spingere sul dritto. Ce n’è una terza, che si gioca due volte perché sulla prima la palla corta di Cecchinato chiamata fuori è in realtà buona; il punto reale vede l’ex semifinalista strappare alla fine il servizio al toscano. In un quadro di livello tecnico elevato, non ci sono problemi per l’ex top 20 ad arrivare a tre set point: Musetti annulla bene i primi due, ma sul terzo sbaglia di rovescio ed è 6-3.

Il secondo parziale per larghi tratti, almeno nella sua fase iniziale, è Cecchinato a giocarlo meglio: va per due volte sullo 0-30 e in una terza occasione costringe Musetti ad andare ai vantaggi. Non arriva mai, però, la palla break, cosa che invece accade con Musetti nell’ottavo game, ma quelle due chance svaniscono. Si tratta però solo del preludio a un meraviglioso punto che il toscano mette in piedi sul 4-5 0-15, con un pallonetto che lo porta avanti di due punti. Arriva a tre set point, il diciannovenne di Carrara, e chiude già al primo con un gran passante di dritto.

Musetti va letteralmente su una nuvola a inizio terzo parziale, con il punto del match: Cecchinato serve da sotto, Musetti riesce a rispondere, il siciliano cerca il vincente e allora il toscano s’inventa la volée dietro la schiena a campo aperto. Il break di quello stesso game, però, viene subito restituito con un rovescio che va a finire largo. Arriva un altro scambio di chance di allungo da una parte e dall’altra, senza che però i due concedano che l’altro scappi. Nell’ottavo game, però, Musetti ritorna su un pianeta sconosciuto a tutti, trova un lob vietato a quasi tutti e per il break riserva un dritto in corsa pazzesco che termina sulla riga. Il 6-3 lo raggiunge infine con un bel game al servizio.

Cecchinato, però, non è tipo da arrendersi troppo facilmente, e ha dalla sua l’esperienza in fatto di match negli Slam. Questa la fa valere soprattutto a inizio quarto set, quando qualche errore di troppo di Musetti e una solidità generale del siciliano fanno si che quest’ultimo voli rapidamente sul 4-1. Il toscano a un certo punto sembra tirare i remi in barca e pensare al quinto set, ma annulla di forza una palla dell’1-5 e in qualche modo si tiene a galla, anche se di possibilità per riavvicinarsi non ne ha e Cecchinato lo trascina al parziale decisivo.

Il più esperto dei due riesce a procurarsi subito due palle break, che però Musetti annulla giocandosele bene entrambe con il servizio. Sull’1-1 30-30 il nastro respinge una palla corta di dritto di Cecchinato e poi si porta via la successiva risposta. Quasi tranquillizzato da questi fatti, l’allievo di Tartarini si infila in un game-battaglia, il quarto, e trova i rovesci che sono suo marchio di fabbrica per strappare la battuta al suo avversario. Cecchinato subisce il contraccolpo e finisce indietro fino all’1-5, salvo poi recuperare uno dei due break a causa di un brutto game di servizio di Musetti. Quest’ultimo ha però tre match point sul 2-5, che finiscono così: servizio e volée di Cecchinato, prima centrale ancora del siciliano, dritto in rete del toscano, che deve andare al servizio per avere altre tre opportunità. Sulla quarta (complessiva) è il rovescio a finire in rete, ma sul dritto che Cecchinato mette in rete arriva l’unione con la terra rossa del giovane di Carrara, che si gode l’applauso del Court 7.

Tanti i punti giocati a rete dai due: 36/57 Cecchinato, 29/53 Musetti. Quest’ultimo riesce a vincere la partita anche perché leggermente più performante, in senso assoluto, sulla seconda, con il 60% di punti vinti contro il 54% del siciliano.

Foto: Valerio Origo