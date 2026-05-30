LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in DIRETTA: occasione da ambo le parti per gli ottavi

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno che vede di fronte per un posto negli ultimi 16 del Roland Garros 2026 il ligure Matteo ARNALDI e il belga Raphael Collignon per un posto in ottavi a Parigi.

Occasione enorme sia per la fenice di Sanremo sia per il belga, che è letteralmente esploso in questa stagione. Entrambi cercano un ottavo di finale in una parte di tabellone in cui chiunque può aspirare all’ultimo atto, anche Arnaldi, anche Collignon. Il canadese Auger Aliassime e l’argentino Francisco Cerundolo non danno garanzie: ci si può credere con il ligure, con Cobolli e con Berrettini.

Partita comunque molto complicata perché Collignon sta servendo come un treno e ha sconfitto addirittura in tre comodi parziali la testa di serie numero 5 Ben Shelton nel turno precedente. Dotato di un grande rovescio e di un dritto che ogni tanto perde, al momento milita al 62° posto. Chi vince prende o Frances Tiafoe o Jaime Faria. Partita fondamentale per il ranking, in caso di vittoria Arnaldi balza all’83° posto provvisorio!

Non rssta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno che vede di fronte per un posto negli ultimi 16 del Roland Garros 2026 il ligure Matteo ARNALDI e il belga Raphael Collignon per un posto in ottavi; si gioca come 3° match dalle 11 dopo Cerundolo-Svajda e Kalinskaya-Osorio. Vi aspettiamo!