DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2021 LIVE: risultati e aggiornamenti FP2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2021, valevole per il settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo il Mugello, il circus torna protagonista al Montmelò per il secondo atto del primo back-to-back europeo di questo campionato.

Fari puntati a Barcellona su Fabio Quartararo, leader della generale e grande favorito per la vittoria di tappa alla luce di uno stato di forma impressionante e degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni sulla pista catalana. Gli avversari comunque non mancheranno e proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote sin dalle prove libere, in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara domenicale.

Grande voglia di riscatto in casa Ducati dopo la delusione del Mugello, in cui la casa di Borgo Panigale non è riuscita a salire sul podio con nessun pilota nonostante un lay-out sulla carta favorevole. Francesco Bagnaia è reduce da un pesante “zero” ed è quindi chiamato ad un fine settimana pulito, in modo da contenere il tentativo di fuga di Quartararo. C’è curiosità per vedere all’opera Marc Marquez, in crescita dal punto di vista fisico ma ancora lontano dal top, mentre Valentino Rossi cercherà di replicare le ottime performance della scorsa stagione al Montmelò.

Appuntamento fissato dunque alle ore 14.10 per l’inizio della seconda sessione di prove libere del GP catalano. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al settimo Gran Premio del 2021: buon divertimento!

