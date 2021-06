MotoGP oggi, GP Catalogna 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 5 giugno, è il giorno delle prove libere 3 e 4 e delle qualifiche del GP di Catalogna del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista spagnola assisteremo a un grande spettacolo e l’esito è assai incerto.

Tiene banco il confronto tra Ducati e Yamaha. La Rossa, dopo la batosta del GP del Mugello, ha la necessità di invertire la rotta e far capire al francese Fabio Quartararo che non sarà tutto troppo facile. Al momento, però, il transalpino procede spedito per la sua strada, esibendo un’ottima costanza di rendimento e una velocità pura ragguardevole. Per le moto di Borgo Panigale, invece, alcune criticità sul degrado delle gomme ci sono.

Altro tema riguarda i destini di Marc Marquez e di Valentino Rossi. I due campioni in crisi di risultati sono in cerca di un qualcosa che possa confortarli, ma al momento la via d’uscita in fondo al tunnel è lontana: l’iberico soffre ancora tremendamente i cambi di direzione alla guida della Honda; il “Dottore” è lento nel complesso in tutte le dinamiche in pista. C’è bisogno di un forte punto di discontinuità.

Di seguito il programma odierno e come seguire il weekend in tv:

PROGRAMMA GP CATALOGNA

Sabato 5 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.50, MotoE, E-Pole, diretta

PROGRAMMA GP CATALOGNA IN TV

La copertura televisiva del GP di Catalogna del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle tre gare domenicali. Per seguire, invece, le prove libere e i warm-up ci si potrà affidare esclusivamente a Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Catalogna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (sintesi delle tre classi) e delle tre gare domenicali. Per seguire, invece, le prove libere e i warm-up ci si potrà affidare esclusivamente a Sky Sport.

STREAMING – Il GP di Catalogna del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

IL PROGRAMMA TV8

Sabato 5 giugno

ore 16.25, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 6 giugno

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.35, MotoGP, Gara, differita

ore 17.10, Moto2, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press