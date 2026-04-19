Superbike, Nicolò Bulega vince anche la Superpole Race di Assen e prenota la tripletta

Nicolò Bulega non si ferma mai. Il pilota del team Ducati, infatti, si è aggiudicato anche la Superpole Race del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale superbike 2026, procedendo come un carro-armato nel suo inizio di stagione fatto solo di vittorie. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, con un clima autunnale e cielo plumbeo, il pilota emiliano classe 1999 ha dominato nuovamente la scena e ha messo la bandierina sul secondo successo di fila nella “università delle moto”. Vincendo anche Gara-2 chiuderebbe la terza tripletta consecutiva in questa annata.

A questo punto la classifica generale vede al comando Nicolò Bulega con 161 punti contro i 97 di Iker Lecuona, l’unico che prova a rimanere un minimo vicino al dominatore del campionato. Come detto, quindi, Nicolò Bulega (Ducati) fa sua la gara su distanza ridotta di Assen con un margine di vantaggio di 1.7 sullo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) mentre completa il podio il britannico Sam Lowes (Ducati) a 2.6. Quarta posizione per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 6.2, quinta per il britannico Alex Lowes (bimota) a 6.3, mentre in sesta troviamo lo spagnolo Xavi Vierge (Yamaha) a 9.3.

Settima posizione per Danilo Petrucci (BMW) a 9.4, ottava per Yari Montella (Ducati) a 9.4, nona per Andrea Locatelli (Yamaha) a 11.3, quindi completa la top10 l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a,11.5. Chiude 12° Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 15.3, 13° Alberto Surra (Ducati) a 14.3, 16° Stefano Manzi (Yamaha) a 16.8. Chiude 18° Axel Bassani (bimota) a 21.0 davanti a Mattia Rato (Ducati) 19° a 25.5.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Bulega che prende curva 1 al comando seguito da Sam Lowes e Lecuona, poi Vierge e Bautista. Lecuona non ci sta e passa subito il collega di marchio britannico, mettendosi subito a pressare il leader della classifica generale. Il pressing dello spagnolo, tuttavia, non scalfisce Bulega che procede subito con 6 decimi di margine, quindi terzo Sam Lowes a 1.1, quarto il fratello Alex a 1.9, mentre è quinto Vierge a 2.1. Bulega procede su tempi impressionanti (un 1:32.357 che lo porta a 2 soli decimi dalla pole position) e in poco tempo porta il suo vantaggio a 1.7 su Lecuona, quindi per il podio è derby tra Sam e Alex Lowes.

A 4 giri dalla conclusione iniziano a intravedersi le prime piccole gocce di pioggia, con i piloti che devono iniziare a fare attenzione anche al meteo. Bulega prosegue su ottimi tempi con 2.0 su Lecuona, mentre Sam Lowes prova ad avvicinarsi allo spagnolo. La situazione non si modifica e il leader del Mondiale vince senza patemi. La Superbike non si ferma ed è pronta a tornare in scena per Gara-2 (alle ore 15.30) che andrà a chiudere il terzo appuntamento della stagione.