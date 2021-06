VIDEO MotoGP, GP Catalogna 2021: il graffio di Zarco davanti a Morbidelli e Quartararo

Una giornata che parla decisamente francese nel day-1 del weekend del GP di Francia 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans, infatti, il pilota della Ducati Pramac Johann Zarco ha ottenuto il miglior cono di 1’31″747 a precedere di 0″095 la Yamaha del connazionale Fabio Quartararo, operato al braccio destro in avvicinamento a questo fine-settimana.

I problemi dovuti alla sindrome compartimentale sembrano siano stati messi da parte da Quartararo, anche se il transalpino dovrà fare attenzione a non esagerare, citando la sua caduta nel corso del turno. A completare la top-3 troviamo l’altra M1 ufficiale dello spagnolo Maverick Vinales 0″389.

Buone notizie per Valentino Rossi capace di rientrare nella top-10 qualificante, per il momento, nella Q2 del time-attack di domani. Una buona prestazione per il “Dottore”, seppur a 0″922 dalla vetta. Fondamentale sarà per il “46” essere nel secondo stint delle qualifiche per garantirsi un piazzamento dignitoso e non nei bassi fondi della classifica. Difficoltà invece per Francesco “Pecco” Bagnaia, che non è andato oltre il 12° posto per via di alcuni problemi d’assetto e un non corretto sfruttamento della gomma morbida.

VIDEO IL GRAFFIO DI ZARCO, MORBIDELLI 2°





Credit: MotoGP.com Press