MotoGP, GP Catalogna 2021: le Ducati sfidano Fabio Quartararo nelle prove libere, Valentino Rossi e Marc Marquez in cerca di feeling

Si continua a correre in maniera incessante. Il Circus della MotoGP, dopo gli impegni sulle colline toscane del Mugello, si propone in Spagna. Sul tracciato del Montmelò quest’oggi prenderà il via un altro weekend iridato e l’obiettivo sarà quello di trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni migliori per andar forte su un circuito impegnativo per i piloti e i mezzi meccanici.

La situazione in classifica generale sorride al francese Fabio Quartararo: il transalpino a segno per la terza volta in stagione si è aggiudicato la prova in terra italiana, portando il proprio margine di vantaggio a 24 lunghezze nei confronti del connazionale della Ducati Pramac Johann Zarco e a 26 su Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Un riscontro significativo per Quartararo perché ottenuto nel giardino di casa della Rossa.

Pertanto, l’obiettivo della scuderia di Borgo Panigale fin dal day-1 di questo weekend catalano sarà quello di mettere Bagnaia e soci nelle migliori condizioni per rendere, evitando di commettere errori che poi possano indirizzare in maniera importante il campionato. Fabio, però, storicamente su questa pista è sempre andato molto forte e quindi non sarà semplice da contrastare. Inoltre, dal punto di vista mentale, l’alfiere della Yamaha pare aver compiuto uno step importante in termini di maturità. Vedremo se il circuito spagnolo darà conferma di ciò.

In cerca di risposte Valentino Rossi e Marc Marquez. Il “Dottore”, decimo al Mugello, ha avuto delle sensazioni migliori in corsa rispetto alle qualifiche anche se la distanza dal vertice è sensibile. Rossi ce la sta mettendo tutta, modificando anche quello che è il proprio assetto in frenata, per capire meglio delle gomme che al momento non sono così favorevoli al proprio stile di guida. Discorso un po’ diverso per Marquez, non ancora al 100% della forma per via di tutto quello che è accaduto nel 2020. La Honda, ora come ora, non è la moto migliore per tornare dopo un lungo infortunio e quindi servirà tempo a Marc per essere nelle posizioni nelle quali siamo abituati a vederlo.

Credit: MotoGP.com Press