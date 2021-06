MotoGP su TV8, GP Catalogna 2021: orari, programma, diretta e differita qualifiche in chiaro

A Montmelò, sabato 5 giugno sarà il giorno delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, settimo atto del Motomondiale 2021. In MotoGP abbiamo una striscia aperta di quattro pole position consecutive firmate da Fabio Quartararo, che peraltro sta prendendo il largo nella classifica del Mondiale. La Ducati cercherà in tutti i modi di interrompere il predominio del francese, ma il compito non si annuncia affatto semplice, alla luce della velocità del transalpino della Yamaha.

Invece, guardando alle classi inferiori, in Moto2 lo spagnolo Raul Fernandez viene da due pole position consecutive e vorrà sicuramente allungare la sua striscia, essendo ingaggiato in un furibondo testa a testa per il titolo iridato proprio con il compagno di squadra Remy Gardner. Invece in Moto3 il solo pilota capace di bissare una propria pole position è stato il giapponese Tatsuki Suzuki, che però per quanto rapidissimo sul giro secco, non è ancora stato in grado di andare oltre l’ottava piazza in gara! Qualcuno spezzerà la striscia di Fabio Quartararo e cosa accadrà nelle categorie inferiori? Per avere risposta a queste domande, basterà seguire le qualifiche in TV. Come?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la sintesi delle qualifiche di tutte le classi. Non saranno trasmesse le prove libere del mattino.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

GP CATALOGNA 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E PROVE LIBERE

GUIDA TV8

16.25-18.00 MotoGP, Moto2, Moto3 Sintesi Qualifiche (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.10-16.50 MotoE, E-Pole

