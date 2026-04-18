Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Assen: prosegue il dominio, 4° Petrucci

Calato il sipario sulla Superpole del terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico tracciato di Assen, nei Paesi Bassi, i centauri della categoria della derivate dalla serie si sono confrontati a suon di time-attack per ottenere la miglior prestazione possibile in vista di gara-1, in programma oggi alle 15:30.

La stagione è iniziata nel segno di Nicolò Bulega. L’alfiere della Ducati ha proseguito in questo trend, facendo propria la terza Superpole stagionale e portando il computo complessivo in carriera nella categoria a 12. Un attacco al tempo in cui Bulega si è potuto concedere anche una caduta nel finale, ma tale da non cambiare lo spartito minimamente.

Il centauro nostrano ha svettato, quindi, siglando il crono di 1’32″144 sulla sua Panigale V4R e facendo una grandissima differenza soprattutto nel t-4. Alle sue spalle si è classificato il britannico Sam Lowes (Ducati), distanziato di 0″393, e lo spagnolo Iker Lecuona (Ducati) a 0″423. A completare la top-5 troviamo Danilo Petrucci, sulla BMW, a 0″777 dalla vetta e l’altro iberico Xavi Vierge (Yamaha), a 0″802 da Bulega.

Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, Andrea Locatelli (Yamaha) si è preso l’ottavo tempo, Lorenzo Baldassarri (Ducati) il nono, mentre più lontani gli altri: Yari Montella (Ducati) 12°, Alberto Surra (Ducati) 15°, Axel Bassani (bimota) 17° e Stefano Manzi (Yamaha) 20°.

CLASSIFICA SUPERPOLE ROUND OLANDA SUPERBIKE 2026

1 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4R 1’32.144 — 6 +4.812 +5.033 +5.388 CRASH 290 290

2 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 1’32.473 +0.329 7 +0.285 +0.393 +0.503 1’32.988 287 287

3 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 1’32.567 +0.423 6 +0.096 +0.273 +0.446 1’32.892 288 294

4 Danilo Petrucci 9 BMW M 1000 RR 1’32.921 +0.777 6 +8.727 +9.353 +11.068 1’47.412 286 291

5 Xavi Vierge 97 Yamaha YZF R1 1’32.946 +0.802 6 +4.537 +5.178 +5.803 1’38.918 284 289

6 Alex Lowes 22 bimota KB998 Rimini 1’32.960 +0.816 6 +7.835 +8.477 +9.604 1’42.301 286 289

7 Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 1’33.013 +0.869 7 +0.320 +0.614 +0.687 1’33.080 289 290

8 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 1’33.079 +0.935 6 +0.284 +0.535 +1.009 1’33.535 289 289

9 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 1’33.108 +0.964 7 +7.807 +9.067 +11.584 1’45.234 267 288

10 Remy Gardner 87 Yamaha YZF R1 1’33.229 +1.085 6 +0.291 +0.405 +0.878 1’33.400 286 287

11 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 1’33.231 +1.087 6 +8.037 +11.717 +12.516 1’45.859 166 292

12 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 1’33.258 +1.114 4 PIT IN — — PIT IN 183 291

13 Miguel Oliveira 88 BMW M 1000 RR 1’33.304 +1.160 6 +0.207 +0.596 +0.731 1’33.304 291 291

14 Tarran Mackenzie 95 Ducati Panigale V4R 1’33.352 +1.208 7 +0.196 +0.358 +0.754 1’33.352 286 291

15 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 1’33.452 +1.308 6 +0.444 +1.002 +1.543 1’34.334 286 293

16 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 1’33.575 +1.431 6 +0.391 +0.633 +1.049 1’33.575 289 293

17 Axel Bassani 47 bimota KB998 Rimini 1’33.756 +1.612 6 +8.280 +9.572 +11.639 1’45.106 274 289

18 Jonathan Rea 65 Honda CBR1000RR-R SP 1’33.856 +1.712 6 +0.458 +0.826 +1.280 1’33.856 284 287

19 Bahattin Sofuoglu 54 Yamaha YZF R1 1’34.013 +1.869 1 PIT IN — — PIT IN 286 286

20 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 1’34.213 +2.069 7 +0.705 +1.273 +1.988 1’34.772 281 286

21 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 1’34.360 +2.216 6 +0.902 +1.678 +2.641 1’35.666 276 286

22 Twan Smits 85 Yamaha YZF R1 1’34.969 +2.825 6 +0.813 +1.440 +2.066 1’34.969 276 282