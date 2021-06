MotoGP, al Montmelò Fabio Quartararo cerca la fuga per la vittoria iridata. Ducati reagirà dopo la batosta del Mugello?

Nessuna pausa per il Motomondiale che, ancora scosso per la tragica scomparsa di Jason Dupasquier, si trasferisce dall’Italia alla Spagna. Domenica 6 giugno l’autodromo del Montmelò sarà teatro del Gran Premio di Catalogna, settimo atto della stagione 2021. La MotoGP sembrerebbe aver trovato in Fabio Quartararo un nuovo centro di gravità permanente. Il francese della Yamaha appare infatti nella condizione di poter ricoprire il ruolo a lungo recitato da Marc Marquez.

Al Mugello El Diablo ha ottenuto una vittoria pesantissima per tre ragioni. In primo luogo ha dominato la scena, confermando di poter essere l’uomo da battere da qui a fine anno. In seconda istanza è arrivata su una pista teoricamente favorevole alle Ducati. Infine, il principale rivale per il titolo Francesco Bagnaia ha marcato uno “zero”, essendosi ritirato per la prima volta in stagione. In questo modo, il ventiduenne transalpino ha preso il largo nel Mondiale, dove ora comanda con 24 punti di margine su Johann Zarco, 26 sul già citato Bagnaia e 31 su Jack Miller.

Storicamente Quartararo al Montmelò si è sempre comportato benissimo, anche nelle classi inferiori. Dunque domenica potrebbe allungare ulteriormente in testa alla classifica iridata, lanciando un messaggio a tutti gli avversari, ovvero quello di essere difficilmente attaccabile nella corsa all’Iride. Se così dovesse essere, si dovrebbe cominciare a considerare l’ipotesi di vedere una gran bagarre per il platonico ruolo di vice-campione, perché il nome del Campione del Mondo 2021 in pectore inizierebbe a diventare piuttosto chiaro.

Lontano da queste dinamiche che una volta gli appartenevano, Valentino Rossi prosegue per la sua strada. Giovedì 27 maggio il Dottore ha dichiarato come le gare antecedenti alla pausa estiva fossero molto importanti in merito alla decisione di proseguire ulteriormente la sua carriera. Il Montmelò è una pista dove il quarantaduenne di Tavullia in passato ha saputo scrivere alcune delle pagine più belle della sua avventura agonistica, ma se la situazione dovesse rimanere la medesima di quella in cui si è trovato in quasi tutti i GP disputati sinora, l’ipotesi di alzare bandiera bianca e arrendersi all’inevitabile avanzare dell’età comincerebbe a farsi sempre più concreta.

MOTOGP – MONDIALE PILOTI DOPO IL MUGELLO

105 – QUARTARARO Fabio (FRA) [Yamaha]

81 – ZARCO Johann (FRA) [Ducati]

79 – BAGNAIA Francesco (ITA) [Ducati]

74 – MILLER Jack (AUS) [Ducati]

65 – MIR Joan (SPA) [Suzuki]

64 – VIÑALES Maverick (SPA) [Yamaha]

Foto: MotoGPpress.com