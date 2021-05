LIVE Sinner-Pella 6-2 4-4 in DIRETTA: una posizione guadagnata nel ranking ATP. Il prossimo avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.19 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Sinner e Pella e buon proseguimento di giornata.

12.18 Sinner ha messo a segno 6 ace, Pella solo uno. L’azzurro ha servito davvero bene, perché ha ottenuto ben l’81% di punti con la prima di servizio e il 67% con la seconda.

12.17 L’altoatesino al prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l’australiano Alexei Popyrin.

12.16 Sinner vince meritatamente il match che si è concluso, però, per un problemino fisico dell’argentino.

12.14 Niente da fare! Pella è costretto a ritirarsi a causa di un problema all’inguine.

12.13 Potrebbe essersi riacutizzato il problema che ha costretto al ritiro l’argentino nel match contro Millman a Monaco.

12.10 Problema fisico per Pella che chiama il medical timeout.

15-0 Servizio vincente al centro di Sinner.

4-4. Pella trova la riga col dritto e chiude il game.

40-30 L’argentino si apre il campo col dritto e chiude con una volée al volo.

30-30 Ottimo Sinner! Domina da fondo col dritto e inchioda Pella.

30-15 Dritto efficace dal centro del campo indietreggiando dell’azzurro.

30-0 Esagera col dritto Sinner sulla seconda dell’avversario e sbaglia.

15-0 Bravo Pella a spingere col dritto, sale a rete e chiude con un ottimo volée.

4-3 BREAK PELLA! L’argentino sfrutta un piccolo passaggio a vuoto di Sinner.

30-40 Brutto errore di Sinner che forza il rovescio a incrociare che si spegne in rete. Prima palla break del match per l’argentino.

30-30 Profonda la risposta di Pella che manda fuori giri l’azzurro col dritto.

30-15 Sinner martella da fondo col dritto e chiude con una stop-volley elegante ed efficace.

15-15 Sinner si apre bene il campo col dritto ma sbaglia clamorosamente la demi_volée.

15-0 Servizio e dritto strettissimo.

4-2 Sinner. Pella non ha intenzione di regalare nulla all’azzurro.

A-40 Questa volta l’azzurro esagera col dritto.

40-40 La profondità di colpi di Sinner mette ancora in difficoltà l’argentino.

A-40 Seconda di servizio lavorata molto bene dall’argentino.

40-40 Bravo Pella questa volta che con grande coraggio piega la resistenza dell’azzurro dopo uno scambio lunghissimo.

40-A Sinner domina col dritto costringendo a rincorrere l’argentino che alla fine sbaglia il rovescio.

40-40 Risposta di rovescio profondissima di Sinner, il recupero di Pella è lunghissimo.

40-30 Esagera questa volta Sinner con un dritto di controbalzo che termine in corridoio.

30-30 Pella manovra bene col dritto da fondo ma Sinner si difende con grande coraggio, alla fine l’argentino prova una smorzata che finisce in rete.

30-15 Ottimo dritto in uscita dal servizio di Pella, il recupero di Sinner finisce in corridoio.

15-15 Servizio vincente dell’argentino.

0-15 Sinner si apre il campo con il dritto a sventaglio e trova una giusta volée bassa, il recupero di Pella finisce in rete.

4-1 Sinner. Splendido dritto e chiusura con una dolcissima demi-volée in allungo. Bravo l’azzurro.

40-30 MERAVIGLIOSO SINNER!!!!! Dritto lungolinea che inchioda l’avversario!!!

30-30 Pella non molla e prova a rimanere in corsa con un ottimo rovescio sul quale sbaglia l’azzurro.

30-15 Profondo e potente il dritto da fondo campo di Sinner che non lascia scampo all’avversario.

15-15 Affossa in rete il rovescio di Sinner dopo un intenso braccio di ferro.

15-0 ACEEEE SINNEEER!!!

3-1 Sinner. Ultimo punto estremamente spettacolare con Pella che trova un ottimo passante sul quale Sinner non riesce a trovare la giusta demi-volée, comodo l’appoggio dell’argentino.

40-0 Questa volta l’argentino spinge bene, l’azzurro perde anche un appoggio nello spostamento laterale e sbaglia col dritto.

30-0 Ace Pella.

15-0 Primo punto del set per Pella grazie all’errore col dritto lungolinea di Sinner.

3-0 Sinner. Gli ultimi game dell’azzurro sono stati di altissimo livello.

40-0 Ace Sinner!!!!!!

30-0 Servizio al centro vincente di Sinner. In questo momento c’è solo l’azzurro in campo.

15-0 Fantastico il dritto di Sinner in uscita dal servizio.

2-0 BREAK SINNER!!!!!! L’azzurro allunga.

0-40 Niente da fare per Pella, il gioco di Sinner in questa fase è straripante. L’azzurro domina col dritto e chiude col colpo a incrociare.

0-30 L’azzurro gioca sempre con grande profondità, l’argentino sbaglia ancora una volta.

0-15 Pella prova ad uscire dallo scambio ma sbaglia col dritto.

1-0 Sinner! L’azzurro comincia alla grande.

40-0 Ancora un servizio al centro vincente. In questa fase la superiorità di Sinner è evidente.

30-0 Servizio e dritto lungolinea vincente di Sinner.

15-0 Servizio al centro ottimo di Sinner sul quale l’argentino non riesce a replicare.

INIZIA IL SECONDO SET

6-2 SINNER!!!!!!!!!! Bravissimo l’azzurro!!!! Primo set conquistato senza troppi problemi.

30-40 Seconda estremamente lavorata di Pella che mette in crisi Sinner.

15-40 Pella prova ad uscire dallo scambio ma il suo dritto finisce lunghissimo. Due set point per l’azzurro.

15-30 Il povero Pella è costretto con i piedi fuori dal campo nel tentativo di contenere le bordate di dritto di Sinner, alla fine il suo disperato tentativo di rispondere si spegne in rete.

15-15 Sinner manovra splendidamente da fondo con l’argentino che sbaglia in maniera clamorosa il rovescio.

15-0 Troppo profondo il rovescio di incontro di Sinner.

5-2 Game vinto in scioltezza da Sinner.

40-30 Un po’ di fretta per Sinner che affossa in rete il suo rovescio in uscita dal servizio.

40-15 Scappa via il dritto di Sinner in uscita dal servizio.

40-0 Terzo ace di Sinner!!!!!!!

30-0 Ace esterno di Sinner!!!!

15-0 Servizio vincente di Sinner.

4-2 BREAK SINNER!!!! Ottimo game giocato dall’azzurro che ha dimostrato tutta la sua superiorità.

15-40 Questa volta è Pella a spingere in maniera determinata ma Sinner si difende alla grande, alla fine l’argentino sbaglia il lungolinea.

15-30 Bravissimo Sinner!!!!!!! L’azzurro costringe l’avversario a correre a destra e a sinistra ma alla fine chiude con una smorzata deliziosa!

15-15 Profondissima la risposta di Sinner con l’argentino che sbaglia completamente il dritto.

15-0 Spinge bene col dritto in uscita dal servizio Pella, Sinner prova a replicare ma senza successo.

3-2 Sinner. Molto bene l’azzurro che tiene bene al servizio.

40-15 Molto profondo il dritto di Sinner, Pella prova a replicare ma senza successo.

30-15 Questa volta non passa il rovescio a incrociare di Sinner che si spegne in rete.

30-0 Ottimo servizio esterno dell’azzurro che poi è bravo a chiudere col dritto in avanzamento.

15-0 Prima vincente esterna di Sinner.

2-2. Tiene bene il servizio Pella. Il match sin qui non ha regalato particolari sussulti.

40-15 Prima a uscire di Pella e chiusura col dritto a incrociare.

30-15 Doppio fallo dell’argentino.

30-0 Sinner prende in mano lo scambio ma sbaglia il dritto di chiusura.

15-0 Lungo il rovescio di Sinner.

2-1 Sinner. Ancora un game abbastanza agevole per l’azzurro.

40-15 Doppio fallo di Sinner.

40-0 Prima vincente dell’azzurro.

30-0 Prima esterna e chiusura col dritto.

15-0 Meraviglioso Sinner che gioca un lungolinea in avanzamento col rovescio fantastico!

1-1 Sinner. Pella si affida al servizio in questo game.

40-15 Esagera Sinner col dritto sulla seconda di Pella e sbaglia.

30-15 Prima vincente al centro di Pella.

15-15 Servizio vincente dell’argentino.

0-15 Molto profondo Sinner col rovescio, Pella non tiene lo scambio e spedisce in rete il suo colpo.

1-0 Sinner. Primo game rapido in favore dell’azzurro.

40-0 Sinner manovra bene e chiude con un ottimo lungo linea di dritto.

30-0 Scambio molto lungo chiuso da un rovescio a incrociare fulmineo di Sinner.

15-0 Rovescio da fondo disastroso di Pella che regala subito un punto all’azzurro.

11.08 Si parte. Al servizio Sinner!

11.05 Sin qui non è stata una stagione entusiasmante per il tennista argentino che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

11.00 Ci siamo: Sinner e Pella scendono in campo.

10.55 A breve i giocatori saranno in campo per il riscaldamento.

10.50 Mancano circa 10 minuti all’inizio del match.

10.45 L’azzurro torna in campo dopo l’ottima semifinale ottenuta a Barcellona.

10.40 Si tratta della prima sfida in carriera tra i due tennisti.

10.35 Una partita non semplicissima per l’azzurro che si troverà di fronte un avversario che ama la terra rossa.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Jannik Sinner e Guido Pella valido per il primo turno del Masters1000 di Madrid.

Sinner-Pella programma

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Jannik Sinner e Guido Pella valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid. Per l’altoatesino un esordio non facilissimo sulla terra rossa spagnola contro uno specialista di questa superfice.

Il 19enne nativo di San Candido torna in campo dopo l’ottimo torneo di Barcellona dove si è fermato in semifinale al cospetto di uno straripante Stefanos Tsitsipas. Per il giovane azzurro si tratta di una buona occasione per fare ulteriore esperienza e perchè no per salire ancora di più nel ranking. Sinner seppur è stabilmente nel circuito maggiore da pochi anni, ci ha già insegnato che da lui ci si può attendere qualsiasi cosa, potendo contare su un talento decisamente superiore alla media.

La sfida di oggi sarà un banco di prova molto importante. L’argentino è un “terraiolo” di ottimo livello e quindi per batterlo l’italiano dovrà impegnarsi a fondo. Quasi scontato sottolineare che i favori del pronostico sono dalla parte di Sinner ma l’azzurro non dovrà assolutamente commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Si tratta del primo incrocio in carriera tra i due tennisti.

OA Sport vi offre la Diretta Live del match Jannik Sinner e Guido Pella valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio non prima delle ore 11.00 allo Stadium 3. Buon divertimento, vi aspettiamo!

