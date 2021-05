Si è svolta oggi allo stadio Olimpico di Roma la presentazione della 78esima edizione degli Internazionali di tennis Open d’Italia. Presente anche il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli che è intervenuto su un argomento importante: quello della copertura del campo Centrale del Foro Italico, con i match spesso interrotti causa pioggia.

Le sue parole riportate dall’ANSA: “L’auspicio di Sport e Salute è che la copertura del Centrale del tennis si possa fare presto, ma che si possa anche scegliere il progetto più bello e compatibile con il Parco del Foro Italico”.

Annunciato poi prossimamente il tour dello stadio Olimpico per tifosi e appassionati: “L’impegno di Sport e Salute è quello di valorizzare gli asset a disposizione. Lo stadio deve tornare a vivere ed essere attrattivo per tifosi e turisti. Abbiamo pensato di lanciare il tour del Foro Italico, una mia idea già dal secondo giorno da presidente di Sport e Salute. Mi sono emozionato, e ho pensato perché non condividerla con tutti. Sarà un tour che porterà gli appassionati a calpestare l’erba dell’Olimpico, fare ingresso negli spogliatoi di Roma, Lazio e Nazionale e imparare quanto successo in questo impianto a livello sportivo e storico, come le Olimpiadi del 1960. Nei prossimi giorni inagureremo il tour dell’Olimpico in vista dell’Europeo di calcio”.

Foto: Lapresse