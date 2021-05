Sinner-Pella, Masters 1000 Madrid: programma, orario, TV, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo domani, alle ore 11.00, per il match del primo turno del Masters 1000 di Madrid che lo vedrà contrapposto all’argentino Guido Pella. Il tennista azzurro giocherà allo Stadium 3, il terzo campo, per importanza, della manifestazione. Nononstante Sinner sia testa di serie, ad ogni modo, questa sarà una sfida tutt’altro che semplice. Pella, infatti, è un giocatore di tutto rispetto, il quale, in carriera, è riuscito anche ad arrivare ai quarti di finale a Wimbledon.

Va detto, però, che in questo 2021 Pella sta vivendo un momento estremamente difficile e, attualmente, non si sta esprimendo sui livelli degli anni passati. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e su Sky Sport Arena. Sarà, inoltre, possibile seguirlo anche in streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti dandovi così modo di non perdervi nemmeno un istante di questo match.

IL PROGRAMMA DI SINNER-PELLA

Orario: 11.00

Diretta TV: Sky Sport 1 e Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse