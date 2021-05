Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner col 2° turno a Madrid? Montepremi e cifre

Jannik Sinner si è qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Guido Pella per 6-2 4-4(ritiro) e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. L’altoatesino ha dominato il primo set, poi nella seconda frazione è andato in scena un testa a testa fino all’interruzione anticipata dovuta al ritiro del sudamericano per un problema all’inguine.

Il 19enne tornerà in campo domani (mercoledì 5 maggio) per affrontare il vincente della contesa tra l’australiano Popyrin e il tedesco Struff. In palio l’ottavo di finale probabilmente contro Rafael Nadal, il quale incrocerà il connazionale Alcaraz. L’attuale numero 18 al mondo ha tutte le carte in regola per farsi strada in questo prestigioso torneo che precede gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Il risultato odierno è importante dal punto di vista agonistico, ma ha anche un risvolto economico particolarmente interessante.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid? L’assegno è di 22.720 euro, una cifra non sbalorditiva ma che può essere incrementata proseguendo la propria avventura in terra iberica. La qualificazione agli ottavi di finale assicura 36.400 euro, il passaggio ai quarti vale 58.370 euro, la semifinale garantisce 106.690, il finalista perdente si consola con 188.280 euro, il vincitore del torneo porta a casa 315.160 euro.

Foto: Lapresse

