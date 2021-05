Masters1000 Madrid, Jannik Sinner sfiderà Popyrin o Struff al 2° turno. I precedenti

È iniziato al meglio il cammino di Jannik Sinner nel secondo Masters1000 su terra rossa della stagione, quello di Madrid. Nella Capitale iberica l’altoatesino si è sbarazzato rapidamente, nel primo turno, in due set dell’argentino Guido Pella (che si è ritirato sul finale del secondo). Un successo netto per l’azzurro che punta a far bene nella manifestazione madrilena.

Il tabellone riserva un ottavo di finale molto impegnativo (molto probabilmente ci sarà infatti il padrone di casa Rafael Nadal), ma nel frattempo c’è da concentrarsi sul secondo turno. Sinner sfiderà il vincente dell’incontro tra l’australiano Alexey Popyrin ed il teutonico Jan-Lennard Struff.

Sta crescendo molto Popyrin, che ha agguantato da poco il best ranking al numero 76 del mondo, superando le qualificazioni già a Montecarlo prima di farlo domenica anche in terra spagnola. Classe 1999 ha un gioco molto moderno fatto di servizio e accelerazioni.

In forma Struff che nella sua Monaco di Baviera ha centrato la finale, arrendendosi nell’ultimo atto al georgiano Basilashvili. Il teutonico è un osso duro: sul veloce di Madrid può davvero far male con la sua potenza.

Jannik Sinner non ha mai affrontato in carriera né Struff né Popyrin. In entrambi i casi partirà come favorito, ma non potrà permettersi alcun calo di concentrazione.

