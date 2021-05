LIVE Sinner-Pella, Masters1000 Madrid in DIRETTA: si comincia alle 11.00!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sinner-Pella programma

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Jannik Sinner e Guido Pella valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid. Per l’altoatesino un esordio non facilissimo sulla terra rossa spagnola contro uno specialista di questa superfice.

Il 19enne nativo di San Candido torna in campo dopo l’ottimo torneo di Barcellona dove si è fermato in semifinale al cospetto di uno straripante Stefanos Tsitsipas. Per il giovane azzurro si tratta di una buona occasione per fare ulteriore esperienza e perchè no per salire ancora di più nel ranking. Sinner seppur è stabilmente nel circuito maggiore da pochi anni, ci ha già insegnato che da lui ci si può attendere qualsiasi cosa, potendo contare su un talento decisamente superiore alla media.

La sfida di oggi sarà un banco di prova molto importante. L’argentino è un “terraiolo” di ottimo livello e quindi per batterlo l’italiano dovrà impegnarsi a fondo. Quasi scontato sottolineare che i favori del pronostico sono dalla parte di Sinner ma l’azzurro non dovrà assolutamente commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Si tratta del primo incrocio in carriera tra i due tennisti.

