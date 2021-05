CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match attesissimo fra Jannik Sinner e Rafael Nadal, secondo turno della parte bassa del tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2021. La sfida del Centrale è senza dubbio il piatto forte della quarta giornata e l’appuntamento che tutti gli appassionati di tennis italiani attendono.

Jannik Sinner vuole confermare gli ottavi di finale del 2020: l’altoatesino aveva superato Paire e Tsitsipas prima di arrendersi a Dimitrov. L’azzurro ha già vinto una partita contro un top 10 in questo 2021, ossia quella a Barcellona contro Andrey Rublev. Ovviamente il livello cresce contro il maiorchino, nove volte vincitore al Foro Italico in carriera.

Nadal arriva al torneo di Roma avendo offerto prestazioni ad intermittenza sulla terra battuta: se rimane negli occhi una performance di stordente intensità e qualità nella finale di Barcellona contro Stefanos Tsitsipas, a Montecarlo e a Madrid lo spagnolo si è fermato sorprendentemente ai quarti di finale perdendo nettamente contro Andrey Rublev e Alexander Zverev. E’ probabile che il mancino di Manacor abbia finalizzato la sua preparazione verso il Roland Garros e che i tornei di avvicinamento servano a mettere partite e condizione nelle gambe. Certo è che il 20 volte campione slam si è dichiarato preoccupato, definendo quello con Sinner “il peggior debutto possibile da affrontare”.

I due si sono affrontati lo scorso anno al Roland Garros, match nel quale Sinner ebbe diverse chance di mettere in difficoltà il maiorchino, servendo per chiudere il primo set sul 6-5 ed andando avanti di un break nel secondo set. Quella partita si concluse 7-6 6-4 6-1, ma potrebbe aver dato una dose di esperienza importante all’allievo di Riccardo Piatti per affrontare con maggiore consapevolezza e maturità questo incontro. Il vincente se la vedrà agli ottavi di finale contro colui che uscirà dalla sfida fra Denis Shapovalov e Stefano Travaglia.

Il match è in programma come quinto sul Campo Centrale a partire dalle 10.00, ma non prima delle 18.00. Il match sarà visibile in tv in chiaro su Canale20.

