Classifica Jannik Sinner: chi può superarlo a Roma? Proiezioni ranking ATP tra 17° e 20° posto

Dopo la sconfitta odierna nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma 2021, Jannik Sinner si ferma nel ranking e resta a quota 2500, virtualmente al 17° posto. Tale posizione potrebbe comunque variare nei prossimi giorni a seconda degli sviluppi del torneo capitolino.

Jannik Sinner lunedì 10 maggio era 18° con 2545 punti e sapeva già che lunedì 17 avrebbe perso 45 punti (metà di quelli ottenuti con gli ottavi del 2020). Il secondo turno raggiunto a Roma, inoltre, non gli ha permesso di varcare quella soglia, facendolo scivolare a quota 2500 nel prossimo aggiornamento della graduatoria.

Dei sedici tennisti ancora in gara a Roma, ben nove precedono l’azzurro nel ranking, mentre dei sette che lo seguono ben quattro, pur vincendo il torneo, non scavalcherebbero Sinner. Gli altri tre, invece, potrebbero tutti superarlo, dato che il tabellone non prevede scontri fratricidi prima che il sorpasso sia avvenuto (in teoria).

Il più vicino a Jannik Sinner è il canadese Felix Auger-Aliassime, il quale è a quota 2498 e raggiungendo i quarti si porterebbe a 2588. Il russo Aslan Karatsev, invece, ha bisogno di centrare l’approdo in semifinale per superare Sinner e portarsi a 2515. Lorenzo Sonego, infine, dovrà vincere il torneo per arrivare a 2772.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI JANNIK SINNER

Ranking lunedì 10 maggio: 2545, 18° posto.

Punti da difendere: 90 (ne avrebbe tenuti comunque 45, la metà di quelli ottenuti con gli ottavi del 2020).

Punti dopo l’eliminazione ai sedicesimi: 2500, 17° posto virtuale.

QUANTE POSIZIONI PUO’ PERDERE SINNER

Possono scavalcare Sinner:

Felix Auger-Aliassime: quarti di finale, 2588.

Aslan Karatsev: semifinale, 2515.

Lorenzo Sonego: vittoria finale, 2772.

POSIZIONE DI JANNIK SINNER NEL RANKING DEL 17 MAGGIO

Nella migliore delle ipotesi: 17° posto.

Nel caso in cui si verifichi una sola delle tre ipotesi precedenti: 18° posto.

Nel caso in cui si verifichino due delle tre ipotesi precedenti: 19° posto.

Nella peggiore delle ipotesi: 20° posto.

Foto: LaPresse