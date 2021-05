C’è bisogno di un vero e proprio miracolo. La condizione di Rafael Nadal non è quella dei giorni migliori, ma resta sempre e comunque il Re della terra rossa. A sfidare il fenomeno iberico nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, uno dei tornei preferiti del numero due del mondo, c’è la stella italiana Jannik Sinner.

L’altoatesino sogna in grande nel secondo turno del Masters1000 di Roma. Non è assolutamente facile, visto anche l’unico precedente, sempre sulla stessa superficie, dello scorso anno al Roland Garros, ma la classe dell’azzurro fa ben sperare in match di questo calibro.

Sulla carta, ovviamente, Sinner partirà nettamente sfavorito. Anche per i principali bookmakers il pronostico è tutto dalla parte dello spagnolo. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse alla vigilia.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-NADAL INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

Secondo turno Masters1000 Roma 2021

Jannik Sinner-Rafael Nadal

EUROBET: 1 (4.15) – 2 (1.22)

BET365: 1 (4.50) – 2 (1.20)

SNAI: 1 (4.25) – 2 (1.20)

Foto: Lapresse